Felmérés: A Smer tovább zuhan, a Progresszív Szlovákia magabiztosan nyerné a választást

Hétpárti parlament alakulna

A Hlas kerek 11 százalékkal a harmadik helyen végezne, bár az ő támogatottságuk az előző hónaphoz képest (11,3%) szintén csökkent. A negyedik helyen az Igor Matovič által vezetett Szlovákia Mozgalom jutna be (8,7%), majd őket követi a szélsőjobboldali Republika 8,2 százalékkal.

A parlamentbe jutna még az SaS (7,4%) és a KDH (7,2%), viszont a Demokraták a 4,9 százalékos támogatottságukkal éppen a küszöb alatt ragadnának.

Nem járna jobban az SNS (4,6%) és a Magyar Szövetség (2,9%) sem.

Mindenképp patthelyzet

Ami a kormányalakítási potenciált illeti, a PS 42 parlamenti mandátummal rendelkezne, míg a második helyen végző Smer 31-el.

Egy esetleg PS-SaS-KDH kormány nem jöhetne létre, hiszen együtt csak 68 mandátummal rendelkeznek a szükséges 76 helyett. Ahhoz, hogy Ficóék vagy a szélsőségesek ne jussanak hatalomra, Šimečkáéknak össze kellene fogniuk a Hlasszal vagy Matovičcsal – ám a PS elnöke számára egyik lehetőség sem kecsegtető.

Hasonló patthelyzetbe kerülne a Smer is: mivel a jelenlegi koalíciós partnere, az SNS a törvényhozáson kívül raganda, legfeljebb a Hlasszal vagy a Republikával tudna együttműködni, ez azonban szintén csak 66 mandátumot jelent.