A progresszívek erősödnek, Ficóék csökkennek
Felmérés: A Smer tovább zuhan, a Progresszív Szlovákia magabiztosan nyerné a választást
Ha szeptemberben tartanák a parlamenti választást, a Michal Šimečka által vezetett Progresszív Szlovákia (PS) a voksok 23,1 százalékát bezsebelve jelentős előnnyel győzne a Smer előtt, amelynek támogatottsága az előző hónaphoz képest kissé zuhant.
Az AKO közvélemény-kutató ügynökség legfrissebb felmérése alapján Šimečkáék erősödni látszanak, augusztushoz képest 1 százalékponttal nőtt a támogatottságuk. Ugyanez nem mondható el Robert Fico miniszterelnök pártjáról: a Smernek most 17,4 százalékot mértek, augusztusban viszont még 18,2 százalékot.
Az Ipsos mai felmérésének adatai hasonló eredményeket mutatnak, ebben a kutatásban is a progresszívek győznének a második helyen befutó Smer előtt.
Hétpárti parlament alakulna
A Hlas kerek 11 százalékkal a harmadik helyen végezne, bár az ő támogatottságuk az előző hónaphoz képest (11,3%) szintén csökkent. A negyedik helyen az Igor Matovič által vezetett Szlovákia Mozgalom jutna be (8,7%), majd őket követi a szélsőjobboldali Republika 8,2 százalékkal.
A parlamentbe jutna még az SaS (7,4%) és a KDH (7,2%), viszont a Demokraták a 4,9 százalékos támogatottságukkal éppen a küszöb alatt ragadnának.
Nem járna jobban az SNS (4,6%) és a Magyar Szövetség (2,9%) sem.
Mindenképp patthelyzet
Ami a kormányalakítási potenciált illeti, a PS 42 parlamenti mandátummal rendelkezne, míg a második helyen végző Smer 31-el.
Egy esetleg PS-SaS-KDH kormány nem jöhetne létre, hiszen együtt csak 68 mandátummal rendelkeznek a szükséges 76 helyett. Ahhoz, hogy Ficóék vagy a szélsőségesek ne jussanak hatalomra, Šimečkáéknak össze kellene fogniuk a Hlasszal vagy Matovičcsal – ám a PS elnöke számára egyik lehetőség sem kecsegtető.
Hasonló patthelyzetbe kerülne a Smer is: mivel a jelenlegi koalíciós partnere, az SNS a törvényhozáson kívül raganda, legfeljebb a Hlasszal vagy a Republikával tudna együttműködni, ez azonban szintén csak 66 mandátumot jelent.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.