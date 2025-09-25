Közélet

Felmérés: A Smer tovább zuhan, a Progresszív Szlovákia magabiztosan nyerné a választást

AKO-felmérés: a PS nyerne
TASR-felvétel

A progresszívek erősödnek, Ficóék csökkennek

Roli
Nagy Roland

Ha szeptemberben tartanák a parlamenti választást, a Michal Šimečka által vezetett Progresszív Szlovákia (PS) a voksok 23,1 százalékát bezsebelve jelentős előnnyel győzne a Smer előtt, amelynek támogatottsága az előző hónaphoz képest kissé zuhant.

Az AKO közvélemény-kutató ügynökség legfrissebb felmérése alapján Šimečkáék erősödni látszanak, augusztushoz képest 1 százalékponttal nőtt a támogatottságuk. Ugyanez nem mondható el Robert Fico miniszterelnök pártjáról: a Smernek most 17,4 százalékot mértek, augusztusban viszont még 18,2 százalékot.

Az Ipsos mai felmérésének adatai hasonló eredményeket mutatnak, ebben a kutatásban is a progresszívek győznének a második helyen befutó Smer előtt.

Hétpárti parlament alakulna

A Hlas kerek 11 százalékkal a harmadik helyen végezne, bár az ő támogatottságuk az előző hónaphoz képest (11,3%) szintén csökkent. A negyedik helyen az Igor Matovič által vezetett Szlovákia Mozgalom jutna be (8,7%), majd őket követi a szélsőjobboldali Republika 8,2 százalékkal.

A parlamentbe jutna még az SaS (7,4%) és a KDH (7,2%), viszont a Demokraták a 4,9 százalékos támogatottságukkal éppen a küszöb alatt ragadnának.

Nem járna jobban az SNS (4,6%) és a Magyar Szövetség (2,9%) sem.

Mindenképp patthelyzet

Ami a kormányalakítási potenciált illeti, a PS 42 parlamenti mandátummal rendelkezne, míg a második helyen végző Smer 31-el.

Egy esetleg PS-SaS-KDH kormány nem jöhetne létre, hiszen együtt csak 68 mandátummal rendelkeznek a szükséges 76 helyett. Ahhoz, hogy Ficóék vagy a szélsőségesek ne jussanak hatalomra, Šimečkáéknak össze kellene fogniuk a Hlasszal vagy Matovičcsal – ám a PS elnöke számára egyik lehetőség sem kecsegtető.

Hasonló patthelyzetbe kerülne a Smer is: mivel a jelenlegi koalíciós partnere, az SNS a törvényhozáson kívül raganda, legfeljebb a Hlasszal vagy a Republikával tudna együttműködni, ez azonban szintén csak 66 mandátumot jelent.

Robert Fico
Michal Šimečka
parlamenti választás
AKO-felmérés
