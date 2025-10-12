FELMÉRÉS: A felsőfokú végzettségűek és a fiatalok hisznek leginkább az ellenzék esélyeiben

A felmérés szerint az ellenzéki alternatíva létezésében elsősorban a férfiak (44%), a Z generáció tagjai (53%), a 18–44 év közöttiek (46%), valamint a felsőfokú végzettségűek (49%) hisznek.

Ezzel szemben a megkérdezettek 36 százaléka gondolja úgy, hogy nem létezik ilyen alternatíva. Esetükben felülreprezentáltak az idősebb, 61 év feletti válaszadók (45%) és a Zsolna megyében élők (49%).

A felmérés szerint azok, akik hisznek az ellenzéki alternatívában, jellemzően elutasítják az alkotmánymódosítást, míg a módosítást támogatók körében gyakoribb a szkepticizmus.

A pártpreferenciák alapján az ellenzéki pártok szavazóinak 68 százaléka lát reális esélyt arra, hogy az ellenzék a jövőben kormányra kerülhessen. Az SaS támogatói körében ez az arány 78 százalék, a Progresszív Szlovákia (PS) szavazói között pedig 70 százalék. A KDH választóinak 52 százaléka hisz az alternatívában, míg 32 százalékuk nem.

A kormánypártok támogatói között is akadnak, akik elismerik az ellenzéki esélyeket: a Smer szimpatizánsai közül minden ötödik (20%), a Hlas támogatóinak harmada (33%) véli úgy, hogy az ellenzék képes lehet kormányt alakítani.

Az NMS ügynökség a felmérést 2025. október 1. és 5. között végezte, 1002 fős reprezentatív mintán.