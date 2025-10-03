Felemásan viszonyul a lakosság a fiatalok külföldi továbbtanulásához

„15%-nyian rendkívül pozitívnak tartják, ha a fiatalok külföldi egyetemeken tanulnak, 15% viszont egyértelműen negatívumnak” – mondta Rastislav Kočan, az ügynökség munkatársa.

A társadalom szinte tökéletesen pontosan megosztott ebben a kérdésben. „Kicsivel többen, 40%-nyian tartják valamilyen szinten pozitívnak ezt a jelenséget, 30%-nyian pedig inkább negatívnak” – tette hozzá az ügynökség munkatársa. Életkor alapján is jól elkülöníthető a két tábor. A 24 éven aluliak több mint negyede pozitívnak tartja a külföldi továbbtanulást, a 60 év felettieknek csak a 10%-a.

A fiatalok hazatérésével kapcsolatban még szkeptikusabb a társadalom. „A lakosság közel kétharmada úgy véli, a többség nem tér vissza külföldről Szlovákiába, és csak 13%-nyian gondolják, hogy szinte mindenki hazajön” – mondta Kočan. A leginkább borúlátóak ezen a téren a fiatalok, a diplomások és a Kelet-Szlovákiában élők.

A kombinált felmérést július végén és augusztus elején végezték 1000 megkérdezett bevonásával.