A szív- és érrendszeri megbetegedések továbbra is a kórházi kezelések és a halálozások leggyakoribb okai Szlovákiában. A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint tavaly összesen több mint másfél millió páciens fordult meg a kardiológiai szakrendelőkben. Az egészségügyi szervezetek a szív világnapján (szeptember 29.) arra figyelmeztetnek, hogy az egészséges szív megőrzéséhez elengedhetetlen a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálatok.
A szívbetegség évente 24 ezer áldozatot követel, a harmaduk kórházban hal meg
Közel 800 ezer páciens szorul rendszeres kardiológiai kezelésre
A szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők száma évről évre emelkedik Szlovákiában. „A kardiológiai rendelőkben rendszeresen vizsgált páciensek száma 2009 óta folyamatosan nő. 2024-ben is 3,9%-kal emelkedett az előző évhez képest, a kardiológusok összesen csaknem 770 000 beteg állapotát követték nyomon tartósan” – tájékoztatta Alena Krčová, az NCZI szóvivője az Új Szót. Lakosságarányosan a legnagyobb növekedést a 85 év felettieknél (7,4%) és a 45–64 éves korosztályban (5,3%) regisztrálták.
Ahogy az előző években, 2024-ben is a kardiológiai rendelőkben felállított leggyakoribb diagnózisok
- a magas vérnyomással összefüggő betegségek (253 936 páciens),
- a szívkoszorúér-betegségek (182 226 páciens)
- a szívritmuszavarok (177 277 páciens)
- a krónikus szívelégtelenség (55 075 beteg)
- és a kardiomiopátiák (14 556 beteg) voltak.
A legnagyobb arányú, 13,3%-os emelkedés a krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek körében jelentkezett. A legtöbb, rendszeresen vizsgált pácienst Kassa és Nyitra megyében regisztrálták.
Az összes haláleset csaknem felét keringési betegségek okozták
Az NCZI statisztikái szerint a kardiovaszkuláris betegségek 2024-ben is a kórházi kezelések leggyakoribb okai, hosszú távon pedig a kórházi halálozások vezető okai voltak Szlovákiában. Tavaly 7 872 ember halt meg szív- és érrendszeri betegségek következtében kórházi kezelés idején.
Még megdöbbentőbb, hogy a Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint
2024-ben összesen több mint 24 ezer ember hunyt el kardiovaszkuláris betegségek miatt, ami az összes haláleset csaknem felét, 45%-át tette ki az országban.
Ezért nem szabad félvállról venni a magas vérnyomást
Az NCZI adatai szerint 2024-ben a legnagyobb mennyiségben közfinanszírozott gyógyszerek a szív- és érrendszeri betegségekre felírt készítmények voltak – összesen 26,6 millió doboz.
„A magas vérnyomás az egyik leggyakoribb krónikus betegség, emellett számos más kardiovaszkuláris probléma kockázati tényezője is, például a szívelégtelenségé, az agyi érkatasztrófáé, a krónikus koszorúérbetegségé vagy a szívinfarktusé – ezért fontos időben elkezdeni a kezelést”
– figyelmeztetnek a szakértők.
Az Általános Egészségbiztosító (VšZP) szerint a hipertónia 2024-ben több mint 918 000 biztosítottat érintett, különösen a 60–79 éves korosztályt. Becslések szerint a 75 év felettiek 70%-ának van magas vérnyomása, gyakran anélkül, hogy kezdetben tudnának róla.
A pontos eredmények érdekében fontos betartani a következő szabályokat:
- A mérés előtt legalább egy órával ne fogyasszon alkoholt, kávét és ne dohányozzon.
- Minden mérés előtt legalább öt percig üljön nyugodtan, csendben.
- A mérés közben kerülni kell a külső zavaró tényezőket.
- A mandzsettát a felkarra kell helyezni, a könyök fölé, a szív magasságában. Az alkar lazán feküdjön az asztalon, a könyök enyhén behajlítva.
- A mérés közben ne mozgassa a karját, a lábak a földön legyenek, ne szorítsa a hasát, és ne beszéljen.
- 2–3 mérést kell végezni 1–2 perces különbséggel. A végső érték a két utolsó mérés átlaga, vagy a legalacsonyabb mért érték (ez általában az utolsó)
A kezelés megkezdésének határértéke a 140/90 mmHg vagy annál magasabb vérnyomás. A hipertónia kezelése hosszú távú, legtöbbször élethosszig tart. Még akkor sem szabad abbahagyni a terápiát, ha a vérnyomásértékek normalizálódnak, mert fennáll a veszélye annak, hogy visszatérnek az abnormális értékek, vagy még magasabbra emelkednek. (nczi)
11 ezer szívbeteg gyermek
A szív világnapja alkalmából közleményt adott ki az Általános Egészségbiztosító is, melyben megerősítik, hogy a szív- és érrendszeri betegségek Szlovákiában a vezető diagnózisok közé tartoznak. A biztosítottaik 41%-a, több mint 1 millió páciens szenved kardiovaszkuláris betegségben, köztük több mint 11 ezer 19 év alatti fiatal.
A nőknél valamivel gyakoribbak a szív- és érrendszeri betegségek, mint a férfiaknál.
Bár minden biztosítottnak joga van ingyenes megelőző szűrővizsgálatokhoz, a VšZP adatai szerint ezeket csak az érintettek harmada veszi igénybe.
