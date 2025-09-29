A szívbetegség évente 24 ezer áldozatot követel, a harmaduk kórházban hal meg

Közel 800 ezer páciens szorul rendszeres kardiológiai kezelésre

A szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők száma évről évre emelkedik Szlovákiában. „A kardiológiai rendelőkben rendszeresen vizsgált páciensek száma 2009 óta folyamatosan nő. 2024-ben is 3,9%-kal emelkedett az előző évhez képest, a kardiológusok összesen csaknem 770 000 beteg állapotát követték nyomon tartósan” – tájékoztatta Alena Krčová, az NCZI szóvivője az Új Szót. Lakosságarányosan a legnagyobb növekedést a 85 év felettieknél (7,4%) és a 45–64 éves korosztályban (5,3%) regisztrálták.

Ahogy az előző években, 2024-ben is a kardiológiai rendelőkben felállított leggyakoribb diagnózisok

a magas vérnyomással összefüggő betegségek (253 936 páciens),

a szívkoszorúér-betegségek (182 226 páciens)

a szívritmuszavarok (177 277 páciens)

a krónikus szívelégtelenség (55 075 beteg)

és a kardiomiopátiák (14 556 beteg) voltak.

A legnagyobb arányú, 13,3%-os emelkedés a krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek körében jelentkezett. A legtöbb, rendszeresen vizsgált pácienst Kassa és Nyitra megyében regisztrálták.