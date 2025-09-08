Közélet

Európa nyugdíjválsága: az idős korúak szegénysége fenyeget

nyugdíjas pénz
Shutterstock-felvétel
Az európai nyugdíjrendszerek egyre nagyobb nyomás alatt állnak, és azokban az országokban, ahol nincs erős kiegészítő rendszer, az idősek valós veszélynek vannak kitéve. 

Jelenleg az európaiak ötöde van kitéve annak a kockázatnak, hogy nyugdíjasként majd szegénységben él, különösen a nők veszélyeztetettek, akiknél a szegénység kockázata 30 százalékkal magasabb – figyelmeztetett Petra Hielkema, a frankfurti Európai Nyugdíjbiztosítási Hatóság vezetője.
Európa gyorsan öregszik, 40 év múlva mindössze 1,5 dolgozó jut majd egy nyugdíjasra, ami fenntarthatatlanná teszi a hagyományos állami nyugdíjrendszereket. A hosszabb élettartam, a csökkenő gyermekvállalás és az egészségügyi kiadások növekedése miatt az állami rendszerek finanszírozása egyre nehezebb, így a költségek az adófizetőkre hárulnak.
A szakértők szerint a megoldás a kiegészítő magán- és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek fejlesztése lehet, amelyek révén az egyének saját megtakarításaikat is felhasználhatják öregségükre. A skandináv országok például már kombinálják az állami nyugdíjat, a foglalkoztatói alapokat és a nyugdíjtermékekbe történő befektetéseket, így sokkal felkészültebbek a közelgő válságra.
Szlovákia példája jól mutatja a kihívásokat, a biztosításó hiánya 2023-ban 1,74 milliárd euróról 2024-re 3 milliárd euróra nőtt, ami a túlzottan nagylelkű szociális rendszer következménye. A szakértők szerint reformok nélkül a jövőben drámaian csökkenhetnek a nyugdíjak.
nyugdíjas
nyugdíjasok
