Pozsony | A lakosság többsége még mindig pozitívan gondol a szocializmusra. Az emberek hisznek az erős szocialista állam mítoszában, és elutasítják a piaci megoldásokat – derül ki a Focus felméréséből.

Annak ellenére, hogy sokan jobboldalinak vallják magukat, gazdasági kérdésekben továbbra is inkább baloldali elvekkel azonosulnak. A 21 kérdésből álló közvélemény-kutatást a Focus ügynökség végezte a Konzervatív Intézet (KI) megbízásából.

A válaszadók 81%-a ért egyet az állítással, mely szerint a szocialista rendszerben az emberek segítőkészebbek és szolidárisabbak voltak egymással szemben, mint napjainkban.

A résztvevők több mint 77%-a biztonságosabbnak tartja az előző rendszert, és úgy véli, nemcsak a bűnözés volt alacsonyabb, hanem a tervgazdálkodásnak köszönhetően teljes foglalkoztatottság volt és nem létezett munkanélküliség.

Mindössze 3 mítosszal nem ért egyet a többség, elsősorban a demokrácia és szabad választások létezését cáfolták a szocializmus ideje alatt. Továbbá nem tartották igaznak az állítást, mely szerint szabadon lehetett külföldre utazni, sőt azzal sem értettek egyet, hogy több embernek volt lehetősége tengerparti nyaralásra, mint jelen körülmények között.

A lakosság véleménye szerint az állami beavatkozás a következő szférákban a legfontosabb: egészségügy, iskolaügy, szociális ellátás és munkajogi kapcsolatok. A válaszadók 87%-a támogatta a következő állítást: „Az egészség nem árucikk, ezért az állam köteles mindenki számára garantálni és finanszírozni az ingyenes egészségügyi ellátást.”

A többség az államban bízik

Még mindig erős a nosztalgia a szocializmus iránt, a lakosság nagyobb része jobbnak tartja az 1989 előtti rendszert, derül ki a Konzervatív Intézet számára készített felmérésből.

A felmérés részleteiből az is kiderül, hogy

a 15 évnél idősebb lakosság csupán 32%-a elégedettebb a demokratikus rendszerrel, és több mint 42%-a gondolja úgy, hogy jobb volt az élet a szocializmusban, mint most.

„Az emberek válaszait szocializmus iránti pozitív nosztalgia ihlette. Az emberek a szociális biztonságot részesítik előnyben és fontosabb számukra a biztonság, mint a szabadság, ami rizikóval és felelősséggel jár” – nyilatkozta lapunknak Peter Gonda, a Konzervatív Intézet (KI) elnöke. Gonda szerint sajnos az emberekben tovább élnek a szocializmussal kapcsolatos hamis képek, annak ellenére is, hogy jobboldali beállítottságúnak tartják magukat.

A felmérésben rákérdeztek az állam szerepére is. A lakosság többsége még mindig a szociális szerepet tartja a legfontosabbnak, közel 90 százalék az ingyenes egészségügy biztosítását véli a legfontosabb feladatának. Az állam feladatának tartják az ingyenes oktatást egészen az egyetemig, és a szociális ellátást. A többség erősítené az állami újraelosztást is: a gazdagoktól a szegényekhez közvetítené a forrásokat. A szocializmus iránti nosztalgiát jelzi az is, hogy a többség szerint még mindig az állam tudja biztosítani a jobb ellátást a szociális intézményekben, szemben a civil és a magánszférával, valamint a megkérdezettek több mint 50 százaléka még abban is bízik, hogy garantálni tudja a nyugdíjakat a jelenlegi szinten.

Az állami szerepvállalás hangsúlyozása a menekültek segítése kérdésében fordul meg, itt már csak alig több mint 30 százalék véli úgy, hogy az államnak segíteni kellene őket, a többség, közel 65 százalék ellenzi ezt. (ba, lpj)