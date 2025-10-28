Ennyivel emelkednek a nyugdíjak januártól

A Szociális Biztosító tájékoztatása szerint 2026-ban 3,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak Szlovákiában. Az emelt összegű járandóságokat először a 2026 januári kifizetési időpontban folyósítják, és a biztosító egyúttal kiegészítő összeget is utal a január 1-je és a kifizetési nap közötti időszakra.

A nyugdíjak valorizálása automatikusan történik, a jogosultaknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk. A jövő évi emelés mértékét a nyugdíjas háztartások fogyasztói árainak 2025 januárja és szeptembere közötti éves növekedési üteme határozza meg – közölte a Szociális Biztosító.

(Denník N)