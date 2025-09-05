Engedélyezte a környezetvédelmi tárca az új dunacsúni vízerőmű megépítését

„Az új dunacsúni vízerőmű, melynek névleges teljesítménye 14,83 megawatt, egy kisebb kerületi város teljes áramellátását lesz képes biztosítani. Az is fontos, hogy megújuló energiaforrásból termelné az áramot” – állapította meg Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter azzal, hogy a projekt nem sérti a Szlovákia és Magyarország között 1995-ben kötött megállapodást sem a Duna és a Mosoni-Duna vízhozamának biztosítása kapcsán.

A hatástanulmányban a minisztérium 22 technikai intézkedést határozott meg a vállalat számára, melyek a projekt kedvezőtlen környezeti hatásait hivatottak elhárítani vagy csökkenteni. A tárca kifejtette, hogy a tanulmány során a halak migrációját is szem előtt tartották, és a halak ellenőrzésével, valamint a hallépcsők átjárhatóságának bebiztosításával kapcsolatban is javasoltak intézkedéseket.

A tervezett Dunacsún II vízerőmű a már meglévő Dunacsún vízerőműhöz fog kapcsolódni. A tárca és a befektető kijelentései szerint a projekt megvalósításához nincs szükség a Duna duzzasztására vagy a vízhozamának módosítására, mivel működését a Duna régi ágának jelenleg kihasználatlan vízhozama fogja biztosítani.

Peter Molda, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat elnöke szerint már zajlanak a projekt előkészületei. „Véglegesítettük a megvalósíthatósági tanulmányt és a költség-haszon elemzés is ki van dolgozva. Terv szerint 2028-ban kezdődnek az építési munkák” – mondta Molda.

Az erőmű megépítésének összköltségét minimum 50 millió euróra becsülik, a végső összeg a közbeszerzéstől függ. A vállalat nagyrészt saját költségvetéséből akarja fedezni a beruházást.

Az új vízerőmű terv szerint 82 gigawattóra energiát termelne évente.