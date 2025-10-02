Néhány héten belül kiderül, ki jogosult az energiatámogatásra

Az a rendelet, amely pontosan meghatározza az energiatámogatás feltételeit, a következő hetekben kerülhet a kormány elé jóváhagyásra. Ezt követően a háztartások megtudják, hogy jogosultak-e erre a támogatásra vagy sem. Az egyes energiatípusok esetében a támogatás eltérő módon lesz beállítva – jelezte Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter.

Távhő, gáz vagy villany?

A miniszter szerint a közeljövőben még egyeztetni fognak az egyes energiafajták szolgáltatóival.

„Arra törekszünk, hogy az energiatámogatást a lehető legcélzottabb módon biztosítsuk. Ez azt jelenti, hogy például a távhőnél más lesz a megközelítés, mint a gáznál vagy a villamos energiánál”

– mondta Saková.

Az áram- és gázszolgáltatásnál az alacsonyabb ár már közvetlenül a számlán jelenne meg. A távhőnél viszont energiacsekket kapnának az emberek, mert ennek az energiatípusnak az ára régiónként és szolgáltatónként eltér. „Arra törekszünk, hogy bizonyos igazságossági szempontokat is érvényesítsünk, tehát ne mindenki ugyanakkora energiacsekket kapjon, figyelembe vegyük a regionális különbségeket is” – magyarázta a miniszter. A csekket év elejétől a Szlovák Posta kézbesítené az embereknek.

Automatikus jogosultság, adatvédelemmel

A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvény pontosan meghatározza, kinek jár az energiatámogatás és hogyan számolják ki, illetve mikor keletkezik vagy szűnik meg a jogosultság. Hozzátette: