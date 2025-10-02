Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter szerint az energiatámogatásról szóló rendeletet a kormánynak néhány héten belül jóvá kellene hagynia
Néhány héten belül kiderül, ki jogosult az energiatámogatásra
Szerdán a parlament elfogadta az energiatámogatásról szóló törvénymódosítást. Azt, hogy ki lesz jogosult a támogatásra, kormányrendelet fogja meghatározni. Denisa Saková gazdasági miniszter azt ígéri: a pontos feltételeket tartalmazó rendeletet a kormány néhány héten belül elfogadja.
Az a rendelet, amely pontosan meghatározza az energiatámogatás feltételeit, a következő hetekben kerülhet a kormány elé jóváhagyásra. Ezt követően a háztartások megtudják, hogy jogosultak-e erre a támogatásra vagy sem. Az egyes energiatípusok esetében a támogatás eltérő módon lesz beállítva – jelezte Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter.
Távhő, gáz vagy villany?
A miniszter szerint a közeljövőben még egyeztetni fognak az egyes energiafajták szolgáltatóival.
„Arra törekszünk, hogy az energiatámogatást a lehető legcélzottabb módon biztosítsuk. Ez azt jelenti, hogy például a távhőnél más lesz a megközelítés, mint a gáznál vagy a villamos energiánál”
– mondta Saková.
Az áram- és gázszolgáltatásnál az alacsonyabb ár már közvetlenül a számlán jelenne meg. A távhőnél viszont energiacsekket kapnának az emberek, mert ennek az energiatípusnak az ára régiónként és szolgáltatónként eltér. „Arra törekszünk, hogy bizonyos igazságossági szempontokat is érvényesítsünk, tehát ne mindenki ugyanakkora energiacsekket kapjon, figyelembe vegyük a regionális különbségeket is” – magyarázta a miniszter. A csekket év elejétől a Szlovák Posta kézbesítené az embereknek.
Automatikus jogosultság, adatvédelemmel
A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvény pontosan meghatározza, kinek jár az energiatámogatás és hogyan számolják ki, illetve mikor keletkezik vagy szűnik meg a jogosultság. Hozzátette:
a jogosultság automatikusan dől el, nem kell külön kérvényt beadni, a személyes adatok védve lesznek, és ha valaki nem ért egyet a számítással, kérhet felülvizsgálatot.
Saková elmondása szerint a rendszer nem tartalmaz majd érzékeny adatokat, a biztonságát pedig az Európai Bizottság rendszeresen ellenőrzi majd.
A kormány továbbra is azzal számol, hogy az energiatámogatás költségeit uniós forrásokból lehet fedezni. Az energiakompenzáció költsége jövőre meghaladja a 400 millió eurót, de jelenleg csak mintegy 17 millió euró garantált, amely a rendszer technikai megoldására, illetve a kapcsolódó személyi kiadásokra fordítható. A fennmaradó összegről még folynak a tárgyalások az Európai Bizottsággal.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.