Emelkedhet a fogyatékos gyereket nevelő szülőknek fizetett támogatás összege

Pozsony | A parlament szociális bizottságának tagjai hétfőn elfogadtak néhány változtatást a súlyos egészségkárosodás kompenzálására nyújtott pénzbeli támogatással összefüggésben.

Ezeket a koalíció képviselői terjesztették a bizottság elé, miután egyeztettek a súlyos egészségkárosodásban szenvedő állampolgárok képviselőivel és Zuzana Stavrovskával, az egészségkárosodott személyek jogbiztosával. A súlyos egészségkárosodás kompenzálására nyújtott pénzbeli támogatásról szóló törvénymódosítást korábban már második olvasatba utalták, a parlament a kedden (6. 12.) kezdődő, soron következő ülésén foglalkozik a javaslattal.

A tervezett módosítások évente mintegy 40 millió euró pluszköltséggel járnának. A személyi segítők óradíját 1 euróval emelnék, így az 3,82 euró lenne. Emellett a létminimum összegének 1,7-szereséről a kétszeresére emelnék a jövedelemvédelem mértékét a súlyos egészségkárosodásban szenvedőknek fizetett támogatás esetében. A fogyatékos gyereket nevelő szülőknek fizetett támogatás összege havi 49,80 euróról havi 100 euróra nőne a módosítás értelmében.

A szociális bizottság képviselői jóváhagyták annak a korlátozásnak az eltörlését is, mely szerint ha egy súlyos egészségkárosodásban szenvedő gyerek hetente több mint 20 órát tölt egy oktatási intézményben, csökken az ápolási hozzájárulás összege. Egyszersmind megszüntetnék a bevételhatárt a személyi asszisztenciához való anyagi hozzájárulás esetében.

Alena Bašistová (független), a bizottság elnöke elmondta: a képviselők foglalkozni fognak a külföldön tanuló, súlyos egészségkárosodásban szenvedő gyerekek kompenzálására nyújtott pénzbeli támogatás kérdésével is.

A törvénymódosítás július 1-jével lépne életbe. 120,01 euróval emelnék a súlyos egészségkárosodásban szenvedő személyek produktív korban lévő gondozóinak fizetett járadékot, amely júliustól 369,36 euró lenne. A nyugellátásban részesülő gondozók járadéka 92,19 euróval emelkedne, és így elérné a 184,71 eurót.

A törvénymódosítás értelmében korlátoznák a hagyatéki eljárások keretében történő követelésbehajtást is. A jelenlegi szabályozás szerint a súlyos egészségkárosodásban szenvedő személy halála esetén a hozzátartozóknak vissza kell fizetniük az autóvásárlásra, vagy a fürdőszoba átépítésére kapott pénzbeli támogatás arányos részét. A kormány ezt a rendelkezést is eltörölné. Könnyítenék továbbá a fogyatékkal élők parkoló igazolványának megszerzését, valamint egyes egészségkárosult személyek esetében hozzájárulnának a személygépkocsi üzemeltetésével járó magasabb költségekhez is.

A törvény értelmében a személyi segítőknek ismét fel kellene tüntetniük a havi kimutatásokban, hogy egy nap hány órát töltenek ezzel a munkával. Ezzel a változtatással a munkaügyi minisztérium az Állami Számvevőszék aggályaira reagál, és elejét akarja venni annak, hogy egyesek visszaéljenek a személyi segítőknek fizetett támogatással.