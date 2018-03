"Elrettentő hatása lehet" – interjúnk az elítélt újságíróval, aki a smeres Paškáról írt

Egy cikkéért, amelyben Pavol Paška, a parlament volt smeres elnökének gyanús ügyeiről írt, 18 hónapos börtönbüntetést kapott, három évre felfüggesztve. Lukáš Milant, a Plus 7 dní volt újságíróját kérdeztük.

Lukáš Milan, a Plus 7 dní volt újságírója jelenleg Erika Jurínová (OĽaNO) zsolnai megyefőnök mellett dolgozik.

3 évre eltiltották az újságírói munkától is. Meglepte az ítélet?

Nagyon kellemetlen meglepetés volt. Nemcsak az, hogy bűnösnek találtak, hanem a büntetés mértékét is teljesen aránytalannak tarom abból a szempontból, hogy milyen ítéletek születnek például vétlen emberölés, halálos gázolás miatt.

Pontosan miért ítélték el?

Az ítéletben szereplő ok rágalmazás. Még 2015-ben írtam egy cikket Pavol Paškáról Kassai polip címmel. Arról szólt, hogy Paška lemondása után ki mindenkinek kellett lemondania vele együtt, a másik részében pedig arról, hogy egyes gyanús szerződések, amelyeket több politikus is bírált, még mindig érvényben vannak. Vagyis Paška lemondott, de a biznisz megy tovább. A bíróság azt a részt kifogásolta, ahol idéztem egy fiatal kassai vállalkozót, aki névtelenséget kért tőlem, és elmesélte saját történetét. A kassai kórházakban egy társával érdeklődött a vérplazmaszállítás lehetőségei felől, mindenhol azt a választ kapta, hogy ha üzletet akarnak kötni, akkor el kell mennie a Városi parkba (Paška lakcíme Városi park 1. – a szerk. megj.), ott kell megállapodni. Közvetve kapcsolatba léptek Pavol Paškával, aki azt mondta, hogy van lehetőség a szerződésre, de havonta 5000 eurót kell fizetniük. Természetesen papíron valamilyen konzultációs szolgáltatásért fizettek volna. A vállalkozó erre úgy döntött, hogy így nem éri meg, ezért feladta ezt a tervét.

Paška azonnal feljelentette önt?

Igen. A nyomozás 2015-ben kezdődött, 2016-ban előbb tanúként hallgattak ki, majd 2016 végén már gyanúsítottként, újrakezdődött az egész nyomozás, valamikor ősszel emeltek vádat ellenem. Eredetileg azonban a rendőrség elutasította Paška feljelentését, de Kassai 2. Járási Ügyészség ezt megszüntette, és újabb vizsgálatot rendelt el. A bírósági ítélet tavaly ősszel született meg.

A nyomozás során kérték öntől, hogy árulja el a vállalkozó nevét?

Igen, a rendőrség minden kihallgatás során, majd az ügyész is azt követelte, hogy fedjem fel a forrásomat. Én továbbra is kapcsolatban voltam vele, de ő most is azt kéri, hogy maradjon titokban a neve.



Milyen hatása lehet ennek az ítéletnek az oknyomozó újságírásra?

Természetesen a Kuciak-gyilkosság mellett az én ügyem eltörpül. Viszont ez is óriási nyomást jelent az oknyomozó újságírókra, hiszen azt látják, hogy börtönbe juthatnak, ha megírják azt, ami szerintük az igazság. Olyan nagy pszichikai nyomást jelenthet, hogy elkezdhetik mérlegelni, megéri-e ezt nekik vállalni, akarnak-e a rendőrségre járkálni. Egyértelműen elrettentő hatása lehet.

Fellebbezett az ítélet ellen?

Igen. A tárgyalás a napokban lett volna, de halasztást kértem, mert gyermekem született. Az új időpont március 24.

Hogyan értékeli az ítéletet abból a szempontból, hogy a sajtótörvény lehetővé teszi az újságíróknak, hogy titokban tartsák forrásaikat?

Nemcsak lehetővé teszi, a sajtótörvény egyenesen kötelezi az újságírókat arra – ha ezt az informátor kéri –, hogy tartsák titokban a forrásuk kilétét. Én nem tudom, melyik előrevalóbb: a Büntetőtörvénykönyv vagy a sajtótörvény? A forrásom arra kért, hogy tartsam titokban kilétét, ugyanis az uralkodó állapotok miatt attól tart, hogy valamilyen módon bosszút állnának rajta. Én a kérését tiszteletben tartottam, és ezután is tiszteletben fogom tartani.

Az ítélet összefügghet azzal is, hogy egy kassai bíróságon volt a tárgyalás, vagyis Pavol Paška „városában”?

Ezt nem akarom kommentálni, mindenkidöntseelmaga. PavolPaška a Kassai 2. járási rendőrségén tett feljelentést, ott vizsgálták az ügyet, a felügyeletet is a Kassai 2. Ügyészség látta el, és az ítéletet is a Kassai 2. Járásbíróság hozta. Én ugyan tiltakoztam a területi illetékesség miatt, mivel ha bűncselekmény történt, az biztosan nem a Kassai 2. járásban volt. Ha pedig azt vesszük, hogy Pavol Paška kárt szenvedett, akkor az sem a 2. járás, hanem Kassa 1, ott van ugyanis Paška lakhelye. Nem értem, hogy miért Kassa 2-ben folyt az egész eljárás. Ráadásul a fellebbviteli tárgyalást is ugyanaz a bíróság tárgyalja, sőt ugyanaz a bíró vezeti, aki a büntetőparancsot írta.