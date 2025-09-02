Elnapolták Daniel Bombic tárgyalását

Elnapolták a szélsőséges bűncselekmények elkövetésével vádolt Daniel Bombic tárgyalását – erősítette meg Mária Horáková, a Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) információs központjának munkatársa.
Horáková hozzátette, hogy a tárgyalás eredeti időpontja csütörtökön (szeptember 4.) lett volna, ezt azonban eltörölték „a vádlott által benyújtott panasz miatt”. A panaszt a vádirat elfogadása kapcsán nyújtották be, a Legfelsőbb Bíróság még nem döntött az ügyben.
A Legfőbb Ügyészség ügyésze 12 pontban, 26 támadás miatt nyújtotta be július elején a vádiratot, főleg szélsőséges bűncselekmények elkövetése miatt. A tárgyalás időpontját már augusztus 28-ra és szeptember 1-re is kitűzték, de ezeket is eltörölték.
Daniel Bombic ellen korábban három elfogatóparancsot adtak ki. Január végén szigorú biztonsági intézkedések mellett szállították haza az Egyesült Királyságból. A Legfelsőbb Bíróság április végén előzetes letartóztatásba helyezte, amit azzal indokolt, hogy fennáll a további bűncselekmények elkövetésének veszélye.
