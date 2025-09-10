Elmaradt az SIS-t felügyelő parlamenti bizottság ülése

„Az SIS igazgatójának magyarázatot kell adnia a bizottságban, hogyan lehetséges, hogy egy korrupcióval és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsított személynek információi vannak a titkosszolgálatról és arról, hogy mi lesz a téma az SIS-t ellenőrző bizottságban. (...) Tudnunk kell, hogy az SIS igazgatója betartja-e titoktartási kötelezettségeit. Ha információkat oszt meg egy ilyen személlyel, akkor elképzelhető, hogy másokkal is, ami veszélyt jelent az egész ország biztonságára” – mondta Kolíková újságíróknak a parlamentben.

Az ellenzék bírálja a kormánypártokat, amiért nem tették lehetővé a bizottsági ülés megtartását. „Nem tették lehetővé, hogy beszéljük az SIS igazgatójának teljesen nyilvánvaló és súlyos mulasztásáról. Milyen parlament ez?” – tette fel a kérdést Martin Dubéci (PS). Grendel Gábor (Szlovákia, Za ľudí, KÚ) azt emelte ki, mennyire fontos, hogy ellenzéki elnöke legyen a bizottságnak. „Normális körülmények között, ha még mindig Kolíková lenne a bizottság elnöke, nincs ez az egész bohóckodás az üléssel” – mondta. František Majerský (KDH) kitért az SIS igazgatójának közúti balesetére, és az eset mihamarabbi kivizsgálását sürgette, egyúttal felszólította Peter Pellegrini államfőt, hogy kezdeményezzen fegyelmi eljárást Gašpar ellen.

A kormánypártok nem értenek egyet a titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatos indítvánnyal. „Értelmetlen lett volna a bizottsági ülés, Kolíková képzelődése az egész” – mondta Peter Šuca (Smer), a bizottság alelnöke, és a javaslatot sci-finek nevezte. „Senki nem tudja, ki mit mondott kinek. Feltételezem, hogy az SIS igazgatója pontosan tudja, mit mondhat, és mit nem” – tette hozzá.