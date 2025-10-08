Közélet

Elmaradt a tárgyalás a Five Star Residence lakókomplexum ügyében

Marian Kočner
TASR-felvétel
tasr
TASR

Az egyik védőügyvéd távolmaradása miatt szerdán sem sikerült megnyitni a tárgyalást a Five Star Residence lakókomplexum ügyében a Pozsony I-es Városi Bíróságon. Bár az ügyvéd értesítette a bíróságot, hogy nem tud megjelenni, a bíróság ezt nem fogadta el és 500 eurós bírságot szabott ki. A tárgyalást 2026. január 16-ra napolták el.

Az ügyben négy személyt, Marian Kočnert, Jana Šlachtovát, Peter Zemkót és Viliam Grosst vádolják idegen vagyon hűtlen kezelésének különösen súlyos bűncselekményével, valamint adó- és biztosítási csalással. A vád szerint az ingatlanátruházás során Kočner vagyonkezelői kötelezettségeinek elmulasztásával több mint 1,8 millió eurós kárt okozott a kereskedelmi társaságnak, adócsalással pedig több mint 370 ezer eurós kárt az államnak.

Kočner 19 éves börtönbüntetését tölti a Markíza-váltók hamisítása miatt. Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolásának megrendelése ügyében kétszer nem jogerősen felmentette a bíróság. A fellebbezéseket követően a Legfelsőbb Bíróság májusban eljárási hibák miatt megszüntette a Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) ítéletét, és az ügyet a bíróság egy másik bírói szenátusához utalta. Emellett Kočner ellen dóvali (Donovaly) és bacsfai (Báč) ingatlanok ügyében is eljárás zajlik gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt.

Five Star Residence
Marián Kočner
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?