Elmaradt a tárgyalás a Five Star Residence lakókomplexum ügyében

Az egyik védőügyvéd távolmaradása miatt szerdán sem sikerült megnyitni a tárgyalást a Five Star Residence lakókomplexum ügyében a Pozsony I-es Városi Bíróságon. Bár az ügyvéd értesítette a bíróságot, hogy nem tud megjelenni, a bíróság ezt nem fogadta el és 500 eurós bírságot szabott ki. A tárgyalást 2026. január 16-ra napolták el.
Az ügyben négy személyt, Marian Kočnert, Jana Šlachtovát, Peter Zemkót és Viliam Grosst vádolják idegen vagyon hűtlen kezelésének különösen súlyos bűncselekményével, valamint adó- és biztosítási csalással. A vád szerint az ingatlanátruházás során Kočner vagyonkezelői kötelezettségeinek elmulasztásával több mint 1,8 millió eurós kárt okozott a kereskedelmi társaságnak, adócsalással pedig több mint 370 ezer eurós kárt az államnak.
Kočner 19 éves börtönbüntetését tölti a Markíza-váltók hamisítása miatt. Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolásának megrendelése ügyében kétszer nem jogerősen felmentette a bíróság. A fellebbezéseket követően a Legfelsőbb Bíróság májusban eljárási hibák miatt megszüntette a Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) ítéletét, és az ügyet a bíróság egy másik bírói szenátusához utalta. Emellett Kočner ellen dóvali (Donovaly) és bacsfai (Báč) ingatlanok ügyében is eljárás zajlik gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt.
