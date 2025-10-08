Elmaradt a tárgyalás a Five Star Residence lakókomplexum ügyében

Az ügyben négy személyt, Marian Kočnert, Jana Šlachtovát, Peter Zemkót és Viliam Grosst vádolják idegen vagyon hűtlen kezelésének különösen súlyos bűncselekményével, valamint adó- és biztosítási csalással. A vád szerint az ingatlanátruházás során Kočner vagyonkezelői kötelezettségeinek elmulasztásával több mint 1,8 millió eurós kárt okozott a kereskedelmi társaságnak, adócsalással pedig több mint 370 ezer eurós kárt az államnak.

Kočner 19 éves börtönbüntetését tölti a Markíza-váltók hamisítása miatt. Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolásának megrendelése ügyében kétszer nem jogerősen felmentette a bíróság. A fellebbezéseket követően a Legfelsőbb Bíróság májusban eljárási hibák miatt megszüntette a Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) ítéletét, és az ügyet a bíróság egy másik bírói szenátusához utalta. Emellett Kočner ellen dóvali (Donovaly) és bacsfai (Báč) ingatlanok ügyében is eljárás zajlik gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt.