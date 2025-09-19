Elmarad a Béke Ukrajnának tüntetése, nem akarják megosztani a demokratikus erőket

Most végleg lemondták le a tüntetést, amit azzal indokolnak, hogy nem akarják megosztani a demokratikus erőket.

„A Béke Ukrajnának nagyra értékeli az ellenzék és a szakszervezetek aktivitását, akik átvették a kezdeményezést a kormányellenes tiltakozások terén, amit már régóta szorgalmaztunk. Szlovákiában ma a demokrácia a tét. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem osztjuk meg az erőinket két külön tüntetéssel, és a szeptember 26-ra meghirdetett tiltakozásunkat lemondjuk”

– olvasható a kezdeményezés közleményében. Hozzáteszik: támogatnak minden demokráciapárti megmozdulást az „orosz” kormány ellen.

A Progresszív Szlovákia (PS), SaS, KDH és Demokraták ellenzéki pártok következő közös kormányellenes tüntetésére szeptember 23-án, kedden, 18 órától kerül sor.

„Ez a kormány gúnyt űz az emberekből. Nem képes magán spórolni, növeli a járulékokat és az adókat, eltörli az ünnepnapokat. És nem akarják, hogy erről beszéljünk. A parlamentben elhallgattattak bennünket, ezért folytatjuk kint a tereken, Szlovákia-szerte. Hogy mindenki – még a szavazóik is – megtudja, mire készül ez a kormány”

– írják a szervezők.