Elkezdődött a csendőrök kiképzése, hamarosan ön is találkozhat velük az utcán

A tárcavezető a szerdai kihelyezett kormányülés után beszélt arról, hogy az első hazai csendőrök hamarosan szolgálatba állhatnak. A zsandárság testületébe eddig mintegy ezer katona és 800 további olyan személy jelentkezett, akik az állam egyéb biztonsági szerveinél dolgoznak.

Kaliňák elmondta: a résztvevők többsége sikeresen teljesítette a kiképzést, bár akadtak olyanok is, akiknek elsőre nem sikerült a vizsga, ők még egyszer próbálkozhatnak.

„Úgy gondolom, hogy az év vége előtt már néhány őrjáratot bevethetünk”

– mondta a miniszter, hozzátéve: az időpontokról a minisztérium és a rendőrség közösen egyeztet majd.

Portálunk is beszámolt arról, hogy a védelmi minisztérium a közbiztonság javítása érdekében visszahozná a csendőröket az utcákra. Bárki lehet csendőr, aki a katonaságnál vagy egyéb biztonsági szerveknél tevékenykedik, és teljesíti a 14 napos kiképzést.