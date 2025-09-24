Mintegy 1800-an jelentkeztek a zsandárság kötelékébe, százan már át is estek a kiképzésen – jelentette be Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter.
Elkezdődött a csendőrök kiképzése, hamarosan ön is találkozhat velük az utcán
A tárcavezető a szerdai kihelyezett kormányülés után beszélt arról, hogy az első hazai csendőrök hamarosan szolgálatba állhatnak. A zsandárság testületébe eddig mintegy ezer katona és 800 további olyan személy jelentkezett, akik az állam egyéb biztonsági szerveinél dolgoznak.
Kaliňák elmondta: a résztvevők többsége sikeresen teljesítette a kiképzést, bár akadtak olyanok is, akiknek elsőre nem sikerült a vizsga, ők még egyszer próbálkozhatnak.
„Úgy gondolom, hogy az év vége előtt már néhány őrjáratot bevethetünk”
– mondta a miniszter, hozzátéve: az időpontokról a minisztérium és a rendőrség közösen egyeztet majd.
Portálunk is beszámolt arról, hogy a védelmi minisztérium a közbiztonság javítása érdekében visszahozná a csendőröket az utcákra. Bárki lehet csendőr, aki a katonaságnál vagy egyéb biztonsági szerveknél tevékenykedik, és teljesíti a 14 napos kiképzést.
A zsandári testület célja elsősorban az, hogy kiegészítse a rendőrség munkáját. A védelmi tárca így reagál a fegyveres testületnél uralkodó munkaerőhiányra. A gyakorlatban a rendőrök mellé társul majd egy zsandár is, aki katonai egyenruhát visel, és egy karszalaggal jelzi majd, hogy éppen a rendőrség munkáját segíti. A csendőrök hasonló jogkörökkel rendelkeznek majd, mint a rendőrök: igazoltathatnak sofőröket, lefoglalhatnak tárgyakat és őrizetbe vehetnek személyeket.
A csendőrök 20 napnyi, önkéntes alapú szolgálatot vállalhatnak évente, amiért cserébe 3 ezer euró üti a markukat. A szolgálat 12 órás műszakokkal jár.
