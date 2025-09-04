Elindult a regisztráció a Covid-19 elleni oltásra

„Elegendő oltóanyagunk lesz, mindenki beoltathatja magát, aki szeretné. A legújabb Covid-19 variánshoz adaptált Comirnaty LP.8.1 vakcinák szeptember második felében és október folyamán érkeznek Szlovákiába a szerződések szerint” – pontosított Uhlárová Jarošová.

Elmagyarázta, hogy a 2024 őszétől használt Comirnaty JN.1 védőoltást jelenleg regisztráció nélkül is kapható. „Az egészségügyi minisztérium honlapján közéttettük és folyamatosan frissítjük azon helyek listáját, ahol a lakosok regisztráció nélkül beoltathatják magukat” – tette hozzá. Elmondása szerint az NCZI további információkat nyújt majd azoknak a jelentkezőknek, akik még a Comirnaty JN.1 vakcinával való oltásra regisztráltak.

Az egészségügyi tárca kedden szintén jelezte, hogy az új variáns elleni vakcinákat szeptember második felétől kezdik el szállítani.

A kormány áprilisban utasította Kamil Šaško (Hlas) egészégügyi minisztert, hogy ne vásároljon további Covid-19 elleni mRNS vakcinákat, amíg nem ismertetik az összetételük elemzésének eredményeit. A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Biogyógyászati Központja július 30-án fejezte be az elemzést. Csütörtöki sajtótájékoztatóján az akadémia tájékoztatott az eredményekről és biztosította a nyilvánosságot, hogy az oltóanyagban lévő DNS-mennyiség megfelel a normáknak. Ismét figyelmeztetett, hogy a vakcinák veszélyeiről szóló légbőlkapott és nem tudományos kijelentések manipulatívak és veszélyt jelentenek a közegészégre.