Meghalt az utolsó 20. századi szlovákiai magyar mecénás

A Frideczky János 2025. szeptember 12-én bekövetkezett halála utáni megemlékezésben valóban egy ilyen emberről, egy valódi mecénásról kell szólnunk. Pozsonyban született, itt is nőtt fel, de Németországba emigrált 1968-ban, 27 évesen, építészmérnöki diplomával a zsebében. Egyetemista éveiben azonban még részt vett a József Attila Ifjúsági Klub, az Ifjú Szivek és a Déryné Színkör munkájában.

Ahogy később, több vele készült interjúban elmondta, kint viszonylag gyorsan sikerült munkát találnia, később saját tervezőirodát alapítania, és beilleszkedett a németországi magyar emigránsok közé. Együttműködött az Új Látóhatárral, a Nemzetőr havilappal és a Szabad Európa Rádióval.

A rendszerváltás után 1991-ben villámlátogatásra jött haza, mert megtudta, visszaszerezhető az egykori vagyon. A Frideczky egy híres pozsonyi család volt: az ükapa, Nesztor József Pozsony város főispánja, országgyűlési képviselő, a Pozsonyi Akadémia tagja volt. Az ő nevéhez fűződik az első Pozsonyi Casino megalapítása 1836-ban. Tévedés ne essék, nem a mai értelemben vett játékkaszinóról volt szó, hanem a gróf Széchenyi István által az 1830-as évek táján ajánlott társaskörök, klubok, casinók egyikéről, amelyek a társasági élet irányítójává válhattak a városokban. A Pozsonyi Casino 1945-ig működött, amikor is betiltották. Az ősök iránti tiszteletből a családi vagyon visszaszerzése után döntött úgy Frideczky János, hogy feléleszti a Casinot. Újjá építette a romokban heverő, belvárosi gyönyörű épületet, amelyben az ünnepélyes megnyitóra 1999. szeptember 9-én került sor. Frideczky János célja az volt, hogy a Casino „szellemisége hozza össze a pozsonyi magyarokat és németeket, a tagok közös erővel tegyenek jót és hasznosat.” Ezt az üzenetet mind a mai napig sikerült megőrizni, hiszen a Pozsonyi Casino az alapító elképzelései szerint működik: színvonalas előadások, könyvbemutatók, beszélgetések töltik ki a keddi és a csütörtöki estéket. S bár a 26 évvel ezelőtti alapítók közül szinte már senki nincs az élők sorában, megváltozott a korszellem is, a pozsonyi és Pozsony környéki magyarok mindig szívesen látott vendégei a Casinónak.

Az intézmény megalapítása azonban Frideczky János céljainak csak egyike volt. A másik, a címben is jelzett mecénási szerep többeket érintett, és talán fontosabb is volt. 1993-ban két alapítványt hozott létre: az Agentura Pacis Posonium és a Video nevűt. Az APP célja Frideczky szerint olyan fontos kiadványok támogatása volt, amelyek révén „a nem magyar nyelvű lakosság megtudja az igazat a magyarokról”. Például Vadkerty Katalin történész könyve a reszlovakizációról vagy Janics Kálmán válogatott publicisztikai írásainak gyűjteménye kapta meg ezt a támogatást. A Vitális Diaszpóráért Oktatással (VIDEO) alapítvány pedig a 6-18 éves gyereke és fiatalok iskolai utaztatása és anyanyelvű üdültetése céljából jött létre. Olyan gyermekközösségeknek, amelyben az alapelv a tolerancia, a tisztesség és a szeretet. Ez az alapítvány kezdett iskolabuszt is működtetni a Nyitrához közeli Kálazról a nagycétényi magyar iskolába, illetve Ipolyvarbóról szintén a legközelebbi magyar iskolába. De Frideczky János felkarolta a támogatásért hozzá forduló Diákhálózatot és a József Attila Ifjúsági Klubot is, anyagiakat majd irodát bocsátva rendelkezésükre. A 2015-ben létrejött Pozsonyi Magyar Szakkollégium is az általa újjáépített épületben működik.

Élete utolsó hónapjaiban súlyos betegséggel küzdött, és ezt a küzdelmet elveszítette. De megmarad mindazok emlékezetében, akiknek segített, akik általa ismerhették meg a mecénás szó igazi értelmét.

Frideczky János a rendszerváltás óta eltelt években a következő elismerésekben részesült: Esterházy-emlékérem (2004); Magyar Örökség Díj (2008); Vitéz Rend ezüst érdemkeresztje; Szlovák Kormány aranyplakettje.

Nagy Ildikó