Elfogadta a parlament a jövő évi költségvetést

A költségvetésről szóló szavazást múlt héten mintegy negyven, főként ellenzéki felszólalás előzte meg.

Szlovákia a szokásosnál korábban fogadta el a költségvetést, ennek egyik oka, hogy a koalíció szeretné elkerülni az államadósság-fék legszigorúbb szankcióit, amelyek novemberben lépnének életbe.

A Smer frakcióvezetője, Ján Richter a szavazás előtt kijelentette, hogy a koalíció egységet mutat és nincs alternatívája.

Az ellenzéki képviselők ugyanakkor azzal vádolták Ladislav Kamenický pénzügyminisztert (Smer), hogy a költségvetés számai irreálisak, és az államadósság növekedéséhez vezetnek. A parlamentben az ellenzék a költségvetés ellen voksolt.

A Költségvetési Tanács sincs elragadtatva

A költségvetési tervezetet korábban nemcsak az ellenzéki pártok, hanem a költségvetés ellenőrzésével megbízott Költségvetési Tanács is bírálta.

„2025-ben az államháztartás hiánya várhatóan a GDP 5%-át éri el, és – három konszolidációs csomag után, valamint a közigazgatás történetileg legmagasabb, GDP-arányos bevételei mellett – a hiány a pénzügyminisztérium adatai szerint 2027-ben továbbra is 5% felett marad, hacsak nem történik további konszolidáció”

- írja a tanács.

Bírálják a kormányt az államadósság várható növekedése miatt is. A bemutatott fiskális keret alapján az adósság tovább növekszik: 2025-ben a GDP 61,5%-áról a ciklus végére 65,7%-ra” - kifogásolják az elemzők.