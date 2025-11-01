Szombattól hatályba lép Szlovákiában az a szeptember 26-án elfogadott alkotmánymódosítás, amely kimondja: az állam kizárólag a biológiailag meghatározott férfi és női nemet ismeri el.
Életbe lépett a vitatott alkotmánymódosítás
Az új rendelkezések az alkotmányba emelik a nők és férfiak közötti egyenlő bérezés elvét, valamint pontosítják a családjogi, oktatási és egészségügyi kérdések egyes elemeit. A módosítás tiltja a béranyaságot, rögzítve, hogy „tilos más személy számára gyermeket kihordani”. Az alkotmány mostantól kimondja, hogy a gyermek anyja a nő, apja a férfi.
Az örökbefogadás szabályait is módosították: kiskorú gyermeket házastársak, illetve kivételes esetben és a gyermek érdekében egyedülálló személy fogadhat örökbe, a döntést minden esetben bíróság hozza meg.
A változtatás értelmében a gyermekek szexuális nevelése csak a szülők beleegyezésével történhet, ugyanakkor az egészségvédelemre és megelőzésre irányuló oktatás továbbra is az általános tananyag része marad.
A kormány indoklása szerint az alkotmánymódosítás célja, hogy Szlovákia megerősítse önállóságát az értékek, a kultúra és a társadalmi–etikai kérdések alakításában.
Az alkotmánymódosításról ITT írtunk bővebben.
