Életbe lépett a vitatott alkotmánymódosítás

Az új rendelkezések az alkotmányba emelik a nők és férfiak közötti egyenlő bérezés elvét, valamint pontosítják a családjogi, oktatási és egészségügyi kérdések egyes elemeit. A módosítás tiltja a béranyaságot, rögzítve, hogy „tilos más személy számára gyermeket kihordani”. Az alkotmány mostantól kimondja, hogy a gyermek anyja a nő, apja a férfi.

Az örökbefogadás szabályait is módosították: kiskorú gyermeket házastársak, illetve kivételes esetben és a gyermek érdekében egyedülálló személy fogadhat örökbe, a döntést minden esetben bíróság hozza meg.

A változtatás értelmében a gyermekek szexuális nevelése csak a szülők beleegyezésével történhet, ugyanakkor az egészségvédelemre és megelőzésre irányuló oktatás továbbra is az általános tananyag része marad.

A kormány indoklása szerint az alkotmánymódosítás célja, hogy Szlovákia megerősítse önállóságát az értékek, a kultúra és a társadalmi–etikai kérdések alakításában.

