Közélet

Életbe lépett a vitatott alkotmánymódosítás

parlament kk
TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Szombattól hatályba lép Szlovákiában az a szeptember 26-án elfogadott alkotmánymódosítás, amely kimondja: az állam kizárólag a biológiailag meghatározott férfi és női nemet ismeri el.

Az új rendelkezések az alkotmányba emelik a nők és férfiak közötti egyenlő bérezés elvét, valamint pontosítják a családjogi, oktatási és egészségügyi kérdések egyes elemeit. A módosítás tiltja a béranyaságot, rögzítve, hogy „tilos más személy számára gyermeket kihordani”. Az alkotmány mostantól kimondja, hogy a gyermek anyja a nő, apja a férfi.

Az örökbefogadás szabályait is módosították: kiskorú gyermeket házastársak, illetve kivételes esetben és a gyermek érdekében egyedülálló személy fogadhat örökbe, a döntést minden esetben bíróság hozza meg.

A változtatás értelmében a gyermekek szexuális nevelése csak a szülők beleegyezésével történhet, ugyanakkor az egészségvédelemre és megelőzésre irányuló oktatás továbbra is az általános tananyag része marad.

A kormány indoklása szerint az alkotmánymódosítás célja, hogy Szlovákia megerősítse önállóságát az értékek, a kultúra és a társadalmi–etikai kérdések alakításában.

Az alkotmánymódosításról ITT írtunk bővebben.

alkotmánymódosítás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?