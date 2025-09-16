Elárvul Európában a Smer, végleg kizárhatják Ficóékat a szocialisták

Az Euractiv portál információi szerint a PES októberben Amszterdamban ülésezik és a megbeszélésen döntést hozhat a Smer sorsáról is. A legnagyobb szlovákiai kormánypárt tagságát még 2023 őszén függesztették fel, nem sokkal a kormányváltást követően.

A portál információi szerint a párt későbbi lépései miatt csak tovább nőtt az elégedetlenség a Smerrel kapcsolatban: a Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel folytatott Fico-tárgyalások, a Szlovák Nemzeti Párttal való koalíciókötés és az ország külpolitikai irányultságának megváltoztása sem szimpatikus az európai szocialisták számára, a türelem pedig elfogyott.

Az információk szerint ugyanakkor nem várható hasonló döntés a Hlas esetében – a második legnagyobb kormánypárt tagságát ugyanúgy felfüggesztették két éve.

A Smer gyakorlatilag a felfüggesztés óta frakciótagság nélkül ténykedik Brüsszelben, a pártnak öt EP-képviselője van. Fico neve komolyabban is felmerült a több radikális jobboldali párt, a csehországi ANO, valamint a magyarországi Fidesz képviselőit is tömörítő Patrióták szövetségének 2024. júniusi megalakításakor, akkor azonban a szlovák kormányfő kijelentette, hogy a mozgalom értékei eltérnek a Smer-től.

A pártonkívüliség hat a smeres EP-képviselők munkájára is, mert függetlenként egyetlen bizottságba és a parlament vezetésébe sem kerültek be. Az EP-ben gyakorlatilag nincs súlyuk, a plénumban is csak elvétve tudnak felszólalni, mert a felszólalási időt is a frakciók osztják fel egymás között