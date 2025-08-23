Egyszerűsítenék a településhatárok rendezését

A javaslat értelmében nem lenne szükség az összes érintett önkormányzat beleegyezésére, ha a települések közötti vita több mint tíz éve tart, és közben a vitatott terület a gyakorlatban már beolvadt az egyik településbe.

Ferenčák elengedhetetlennek nevezte a törvényi beavatkozást ott, ahol az évek óta húzódó viták gátolják az önkormányzatok munkáját és sértik a helyiek érdekeit.

A javaslat parlamenti elfogadása esetén a módosítás 2026. január 1-jén léphet hatályba.