Egyszerűsítenék a településhatárok rendezését

Ján Ferenčák (Hlas) törvénymódosítással rendezné a településhatárok változtatásának folyamatát. Javaslata alapján egyes esetekben az illetékes közigazgatási szerv az érintett önkormányzatok teljes egyetértése nélkül is hozhatna döntést.

A javaslat értelmében nem lenne szükség az összes érintett önkormányzat beleegyezésére, ha a települések közötti vita több mint tíz éve tart, és közben a vitatott terület a gyakorlatban már beolvadt az egyik településbe. 

Ferenčák elengedhetetlennek nevezte a törvényi beavatkozást ott, ahol az évek óta húzódó viták gátolják az önkormányzatok munkáját és sértik a helyiek érdekeit.

A javaslat parlamenti elfogadása esetén a módosítás 2026. január 1-jén léphet hatályba.

Ján Ferenčák
önkormányzatok
településhatár
