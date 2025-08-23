A felvétel illusztráció
Egyszerűsítenék a településhatárok rendezését
Ján Ferenčák (Hlas) törvénymódosítással rendezné a településhatárok változtatásának folyamatát. Javaslata alapján egyes esetekben az illetékes közigazgatási szerv az érintett önkormányzatok teljes egyetértése nélkül is hozhatna döntést.
A javaslat értelmében nem lenne szükség az összes érintett önkormányzat beleegyezésére, ha a települések közötti vita több mint tíz éve tart, és közben a vitatott terület a gyakorlatban már beolvadt az egyik településbe.
Ferenčák elengedhetetlennek nevezte a törvényi beavatkozást ott, ahol az évek óta húzódó viták gátolják az önkormányzatok munkáját és sértik a helyiek érdekeit.
A javaslat parlamenti elfogadása esetén a módosítás 2026. január 1-jén léphet hatályba.
