Egyszerűbben pályázhatnak a kisebbségi szervezetek

Pozsony | Már regisztrálhatnak a kisebbségi szervezetek a Kisebbségi Kulturális Alap pályázati rendszerében, a tavaly kapott támogatásokat azonban még a kormányhivatalnak kell elküldeniük.

Már mintegy 100 kisebbségi kulturális szervezet regisztrált a Kisebbségi Kulturális Alap pályázati rendszerében, az alap tájékoztatása szerint a múlt héten elindult rendszer problémamentesen működik. „Egyetlen kisebb problémát tapasztaltunk, de azt sajnos nem lehet kiküszöbölni, mert nem rajtunk múlik” – tájékoztatta lapunkat Molnár Norbert, a KKA igazgatója. A szervezetek regisztrációja azzal fejeződik be, hogy a regisztráló egy tőlünk kapott automatikus levélben szereplő hivatkozásra rákattint. Egyeslevelezőprogramok az automatikus válaszleveleket azonnal a levélszemét közé, a spambe irányítják, így sokan nem veszik észre, hogy levelet kaptak az alaptól. Ezért érdemes megnézni a levélszemét dossziét is a levelezőprogramban. A KKA telefonjai már működnek, így a pályázók telefonon is érdeklődhetnek, segítséget kérhetnek. A központi számuk belföldről hívva: 02/59324288. A honlapjukon megtalálhatók az egyes szakelőadók telefonszámai is, ők pontos információkkal tudnak szolgálni a hozzájuk tartozó területekről.



Kevesebb adminisztráció



Molnár szerint egyszerűbbé válik a pályázás, a pályázókra kevesebb adminisztráció hárul. „Érdemes elolvasni a honlapunkon levő tájékoztatást, mert sok szempontból könnyebb lett a pályázás” – állítja az igazgató. A pályázóknak például nem kell a pályázathoz csatolni az egyes biztosítók igazolásait arról, hogy nincs tartozásuk velük szemben. „Ezeket az igazolásokat csak a szerződéshez kell csatolniuk a pályázóknak, a pályázathoz nincs rá szükségük” – magyarázta Molnár. Az alap honlapján – kultminor. sk – egyébként hamarosan tájékoztató videókat tesznek közzé, amelyek segítik mind a szervezetek regisztrációját, mind a pályázást.



2017-es elszámolás



A 2017-es pályázatok elszámolását még a kisebbségi kormánybiztos hivatalának kell elküldeni, amely a pályáztatást is lebonyolította. Azoknak a projekteknek az elszámolását, amelyek megvalósítási határideje december 31-e volt, január 31-ig kell elvégezni. Ha azonban a támogatást csak október 1-je után kapta meg a pályázó, akkor egészen 2018. március 31-ig lehetősége van a támogatás felhasználására, és az elszámolást csak április 15-ig kell elkészíteni. A borítékra rá kell írni, hogy „KNM 2017 – vyúčtovanie”.