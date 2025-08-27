Egyre többet költünk munkába járásra

Az emelkedő megélhetési költségek árnyékában már maga a munkába járás is egyre több alkalmazottat állít komoly kihívás elé, hiszen az az összeg is folyamatos nő, amit utazásra fordítanak. A dolgozók harmada nagyjából 21 és 50 euró közötti összeget költ az ingázásra egy hónapban, a munkavállalók ötödének kiadásai azonban a 100 eurót is meghaladják, derül ki a Platy.sk portál legfrissebb felméréséből.

Autósok többségben

Az adatgyűjtés eredményei azt mutatják, hogy a szlovákiai munkavállalók kétharmada az esetek többségében a saját autóját részesíti előnyben, mindössze a lakosok 17 százaléka jelentette ki egyértelműen, hogy inkább a tömegközlekedés mellett teszi le a voksát.

A legmagasabb kiadásokkal értelemszerűen azok kénytelenek szembesülni, akik minden nap gépkocsiba ülnek, ők azok, akik havonta 100 eurónál is többet költenek ingázásra. Ezzel szemben az autóbuszt, esetleg a vonatozást preferálók körében legfeljebb a megkérdezettek 3 százaléka számolt be hasonlóan magas költségekről.

„Annak ellenére, hogy az egyéni utazás anyagilag sokkal megterhelőbb, az érintettek a kényelmet és a rugalmasságot részesítik előnyben a spórolással szemben, hiszen autóval sokkal egyszerűbben eljuthatnak egyik helyről a másikra. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy ebben az esetben nem kell a sokszor előnytelenül összeállított menetrendekhez igazodni, valamint átszállással bajlódni” – magyarázta Ľubica Melcerová, az Alma Career PR-menedzsere, aki a Platy.sk kommunikációjáért is felel.

Fontos a közelség

Bár a munkahelyváltás első számú katalizátoraként továbbra is a jobb fizetési feltételeket tartják számon, az utazási költségek emelkedése miatt a közelségi faktor jelentősége is felértékelődött. A felmérés tanulságai szerint azon dolgozók 70 százaléka, akiknek naponta be kell járniuk, mivel egyáltalán nincs lehetőségük az otthonról történő munkavégzésre, általában olyan állást választ, amely legfeljebb félórás utazással megközelíthető.

„Az alkalmazottak 5 százaléka úgy nyilatkozott, számukra ez a szempont nem lényeges, a dolgozók kétharmada viszont leszögezte, rendkívül fontosnak tartják a munkahely elhelyezkedését. Ötödük pedig egyenesen kijelentette, még abban az esetben is hajlandóak lennének a váltás mellett dönteni, ha a másik cég valamivel alacsonyabb fizetést ajánlana az aktuális keresetüknél, a vállalat székhelye azonban közelebb lenne az otthonukhoz” – összegezte a megkérdezettek álláspontját Melcerová, aki arra is kitért, folyamatosan nő az érdeklődés a távmunka iránt.

„Ez egyebek mellett annak tudható be, hogy egyre több Z generációs fiatal lép be a munkaerőpiacra, akik egyfajta alapvetésként kezelik az otthonról történő munkavégzés lehetőségét. Az idősebbek elsősorban azért preferálják, hogy a saját lakásuk nyugalmából dolgozhassanak, mert ennek köszönhetően rengeteg időt és pénzt takaríthatnak meg, amit aztán a családjukra, szeretteikre, esetleg saját igényeik kielégítésére fordíthatnak” – tette hozzá az Alma Career PR-menedzsere.

A cégek mást akarnak

Annak ellenére, hogy az alkalmazottak továbbra is az otthonról történő munkavégzést jelölték meg a leginkább vágyott „extra juttatásként”, a vállalatok egyáltalán nem ebbe az irányba szeretnének haladni. „A cégvezetők azt részesítenék előnyben, ha az alkalmazottaik újra visszatérnének az irodába, ezzel együtt pedig a korábban ismert rendszer is újra életbe lépne. Ezt elsősorban azzal indokolják, hogy hiányolják a rendszeres személyes kapcsolattartást, valamint a szemtől szemben zajló értekezleteket” – közölte Ľubica Melcerová. A változás pedig már az állásportálok kínálatában is érzékelhető, mivel az utóbbi időszakban enyhén ugyan, de csökkent a távmunka ígéretével kecsegtető ajánlatok száma. (td)