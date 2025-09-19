Egyre többen vásárolnak Covid-19 antigéntesztet a gyógyszertárakban

Közélet

Az elmúlt hetekben megnőtt a kereslet a patikákban a Covid-19 antigéntesztek, a szájmaszkok és a kézfertőtlenítők iránt. Egyelőre nincs hiány ezekből a gyógyszertárakban – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Peter Sedláček, a Gyógyszertár-üzemeltetők Szövetségének (APSL) szóvivője.

A szóvivő tájékoztatása szerint júliusban és augusztusban 180 százalékkal több tesztet adtak el. „Jelentősebben nőtt a kereslet szeptember első két hetében, jelenleg négyszeres növekedést tapasztalunk” – tette hozzá Sedláček.

A Covid-fertőzöttek számának növekedése miatt megnőtt a kereslet például a szájmaszkok vagy az antibakteriális kézfertőtlenítők iránt is. „Még az év eleji legintenzívebb keresletet is meghaladták az eladások” – közölte a szóvivő.

Sedláček tájékoztatása szerint a gyógyszerészek felkészültek az előttünk álló szezonra. „Elegendő teszt és gyógyszer van raktáron. Természetesen állandóan figyelemmel kísérjük a helyzetet, hogy reagálni tudjunk az igényekre” – mondta a szóvivő.

