Egyre több szülő gondoskodik gyermeke anyagi biztonságáról

Minden szülő azt szeretné, ha az átmenet, amikor a gyermek felnőttkorba lép, zökkenőmentes lenne. Gazdasági szempontból nézve azonban talán még soha nem volt ilyen bonyolult a fiatalok helyzete, mint napjainkban. Emiatt a sikeres induláshoz egyre elengedhetetlenebbé válik, hogy az érintettek rendelkezzenek némi induló tőkével.

Nem véletlen, hogy mostanra a spórolás különböző változatai is a tudatos családtervezés részévé váltak. Azért, hogy a megtakarítás ne veszítse el az értékét, mire a szülők szeme fénye nagykorúvá válik, nem árt lépéseket tenni. Az egyik legjobb alternatíva pedig kétségkívül a befektetés, ezt pedig egyre többen tudatosítják.

Idehaza az elmúlt egy évben 139 százalékkal nőtt azok száma, akik befektetések révén szeretnék garantálni, hogy gyermekük a lehetőségekhez mérten gondtalanul vághasson neki a felnőtt élettel járó kihívások leküzdésének.

– magyarázta Marek Malina, a Portu befektetési társaság elemzője, aki közölte, legutóbbi vizsgálatuk rámutatott, a szlovákiai szülők még a korlátozott anyagi lehetőségeik mellett is kifejezetten bőkezűek.

„Annak ellenére, hogy a szlovákiai polgárok kevesebbet keresnek, sokkal nagylelkűbbek a gyermekeikkel, mint a magasabb fizetésből gazdálkodó csehek. Ez különösen igaz a nőkre, ugyanis esetükben ezek a különbségek duplán érvényesülnek” – hangsúlyozta Malina.

Az online befektetési platform adatainak tanulságai szerint a szlovákiai anyák sokkal nagylelkűbbek a cseheknél. Míg a pozsonyi megtakarítási számlák egyenlege nagyjából 1839 euró környékén mozog, addig a prágaiak esetében ez a szám nem haladja meg az 1050 eurót. A férfiaknál hasonló tendencia figyelhető meg, a különbség azonban valamivel kisebb, mint a hölgyek esetében. A szlovákiai apukák által nyitott számlákon tárolt források összege 1875 euró, a csehek esetében pedig körülbelül 1391 euró.

– magyarázta a Portu elemzője.

A megtakarítás nagyságát egyébként a nemek közötti bérkülönbségek is befolyásolják. Míg Szlovákiában a férfiak 2%-kal több pénzt tudtak félretenni gyermekeik jövőjére, mint a nők, addig Csehországban ez a különbség egyes ágazatokban akár 32% is lehet.

A szakértők szerint érdemes továbbá megjegyezni, hogy a nők még mindig jóval kevesebbet fektetnek be, mint a férfiak. Ezt elsősorban azzal magyarázzák, hogy sokkal óvatosabbak, így nem túl nyitottak arra, hogy kockázatot vállaljanak. Az érintettek egy része azonban eleve nem igazán érdeklődik az invesztíciók iránt, így ezen a területen valamivel alacsonyabb a pénzügyi műveltségük. Nem véletlen, hogy a gyermekeknek szánt megtakarítási számlák mindössze 27%-át nyitották hölgyek. Prága azonban ebben is rosszabbul teljesít, esetükben ugyanis ez az arány nem haladta meg a 23 százalékot.

A befektetési hajlandóság azonban a legtöbb esetben nem az egyének pénzügyi műveltségétől függ, a szülők anyagi lehetőségei is nagyban befolyásolják a helyzet alakulását. Egy gyermek esetében ugyanis sokkal egyszerűbb megtakarítást építeni, mint több csemetének spórolni. Ezt pedig a Portu statisztikái is igazolják. Az egykék szüleinek közel 59%-a dönt az invesztíció mellett, két csöppség esetén körülbelül 36%, a harmadik baba után azonban a párok alig 5%-a vállalkozik arra, hogy ilyen jellegű megtakarítást építsen.

A legtöbben azt gondolják, hogy kis összegeket egyáltalán nem érdemes félretenni. A valóság azonban ettől nem is lehetne távolabb. Ha ugyanis 18 éven keresztül legalább havi 20 eurót befektetünk, akkor még egy kifejezetten pesszimista forgatókönyv esetén is 8600 euróval zárjuk a spórolást. De az sem kizárt, hogy akár ennek az összegnek a duplájával is számolhatnak az érintettek