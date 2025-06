Egyre felelősségteljesebben, stabil pénzügyi kerettel nyaralunk

A közvélemény-kutatás tanulságai szerint idén személyenként körülbelül 890 eurót szánunk a nyári kikapcsolódásra, ami a korábbi évhez képest 11%-os növekedést jelent, így nagyjából 90 euróval magasabb összegből gazdálkodnak, mint tavaly. A „megemelt” költségvetés pedig a célkitűzésekben is visszaköszön, mivel a nyaralások átlagos időtartama idén várhatóan 9 nap lesz, ami eggyel több, mint tavaly. A lakosok zöme kifejezetten felelősségteljesen készül a kiruccanásra, a válaszadók közel fele ugyanis már jóval az utazás előtt pénzügyi tervet készít.

„A kiadások túlnyomó részét a célállomásként választott régió felfedezése, az étkezés, a szuvenírek teszik ki” – magyarázta a Visa szlovák kirendeltségéért felelős menedzser, Ľubica Gubová, aki hozzátette,

a felmérés résztvevőinek visszajelzései arra engednek következtetni, hogy az emberek közel 90%-a tartja is magát a családi büdzsében foglalt célok teljesítéséhez.

Bár a megkérdezettek egyöntetűen leszögezték, üdvözlik, ha kedvező árakkal szembesülnek, a saját kényelmüket és biztonságukat azonban nem hajlandóak feláldozni azért, hogy néhány eurót spóroljanak.

A Visa adatgyűjtésének eredményei arra is rámutattak, hogy a kirándulók többsége külföldön is szívesen él az innovatív fizetési megoldások jelentette lehetőségekkel.

A legnagyobb népszerűségnek a mobilos fizetés örvend, de az okosóra és a kártya is közkedvelt megoldás

– mutatott rá Gubová, aki azt is kiemelte, ha az érdeklődők az országhatáron túlra foglalnak szállást, akkor néhány ritka kivételtől eltekintve minden esetben digitálisan rendezik a számlát. Idén a szlovákiai lakosok 40 százaléka készül külföldre, a legnépszerűbb államok listáját pedig Csehország, Horvátország és Olaszország vezetik. A megkérdezettek 50 százaléka egyénileg utazik, a válaszadók másik fele pedig a csoportos túrákat részesíti előnyben.

Vannak, akik számára már maga a tervezés is örömet szerez, szívesen böngészik a szállásportálokat, programot állítanak össze és a repülőjegyről is gondoskodnak. Akadnak felfedező típusok, akik szeretnek kilépni a komfortzónájukból, és új élményekkel gazdagodni. Mások azonban élnek az utazási irodák kínálta lehetőségekkel, amik esetenként valamivel kedvezőbb árakkal kecsegtetnek. Néhányan pedig annyira kedvelik a társaságot, hogy hajlandóak akár a kiadásaikat is módosítani, ha a csapat érdeke úgy kívánja