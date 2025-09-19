Jana Maškarová
Egyelőre nem tűzte ki Maškarová meghallgatásának időpontját a védelmi bizottság
Egyelőre nem tűzte ki a parlament védelmi bizottsága Jana Maškarová megbízott országos rendőrfőkapitány meghallgatásának időpontját. Olyan időpontot kell találni, amely mindkét félnek megfelel. A belügyminisztérium és a bizottság egyeztet erről a kérdésről – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Pirčová, a bizottság titkára.
„Amint találunk egy megfelelő időpontot, a miniszter hivatalosan kérvényezni fogja a jelölt meghallgatását, és a parlament védelmi biztonsága időben közzéteszi a meghallgatás időpontját a parlament honlapján” – tájékoztatott a titkár.
Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője pénteken úgy tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter kérte a parlament védelmi bizottságát, tűzze ki Jana Maškarová megbízott országos rendőrfőkapitány meghallgatásának időpontját.
A belügyminiszter januárban bízta meg Maškarovát a rendőrség vezetésével. Törvény írja elő, hogy mielőtt kinevezik, a védelmi bizottság hallgassa meg a jelöltet. Júniusban Maškarová kijelentette, bármikor kész megjelenni a bizottság előtt.
