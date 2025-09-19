Közélet

Egyelőre nem tűzte ki Maškarová meghallgatásának időpontját a védelmi bizottság

Jana Maškarová
TASR-felvétel

Jana Maškarová

tasr
TASR

Egyelőre nem tűzte ki a parlament védelmi bizottsága Jana Maškarová megbízott országos rendőrfőkapitány meghallgatásának időpontját. Olyan időpontot kell találni, amely mindkét félnek megfelel. A belügyminisztérium és a bizottság egyeztet erről a kérdésről – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Pirčová, a bizottság titkára.

„Amint találunk egy megfelelő időpontot, a miniszter hivatalosan kérvényezni fogja a jelölt meghallgatását, és a parlament védelmi biztonsága időben közzéteszi a meghallgatás időpontját a parlament honlapján” – tájékoztatott a titkár.

Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője pénteken úgy tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter kérte a parlament védelmi bizottságát, tűzze ki Jana Maškarová megbízott országos rendőrfőkapitány meghallgatásának időpontját.

A belügyminiszter januárban bízta meg Maškarovát a rendőrség vezetésével. Törvény írja elő, hogy mielőtt kinevezik, a védelmi bizottság hallgassa meg a jelöltet. Júniusban Maškarová kijelentette, bármikor kész megjelenni a bizottság előtt.

Jana Maškarová
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?