Egyáltalán nem teljesíthetetlenek az alkalmazottak bérigényei

A szlovákiai munkavállalók egyharmada kifejezetten elégedett lenne, ha havonta nettó 1500 eurót keresne, a polgárok 9 százaléka pedig 1000 euróval is beérné. Az alkalmazottak fele nettó 2000 eurós fizetésre vágyik, és mindössze a lakosok öt százaléka szeretne 4000 eurónál is magasabb fizetést, derül ki az Ipsos ügynökség legfrissebb felméréséből, amely a Finax befektetési társaság megbízásából készült.

„Tízből hat megkérdezett egyértelműen leszögezte, hogy meg van róla győződve, ha a jelenleginél valamivel többet keresne, sokkal boldogabb lenne” – magyarázta Roman Pudmarčík, az Ipsos elemzője, aki arra is rámutatott, hogy azok a válaszadók, akik elégedetlenségüknek adtak hangot, a jövedelmük nagyságát jelölték meg a frusztrációjuk fő okaként.

Alacsony bevételek

Annak ellenére, hogy az alkalmazottak többségének egyáltalán nincsenek a valóságtól teljesen elrugaszkodott bérigényei, a szlovákiai munkavállalók jövedelme messze elmarad a várakozásaiktól. 2025 második negyedévében a bruttó átlagbér 1654 euró körül alakult, ami egy gyermektelen dolgozó esetében annyit jelent, hogy minden munkával töltött hónap végeztével nettó 1250 euró ütötte a markát. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a dolgozók többségének fizetése nem közelíti meg az átlagbér összegét. Így egyáltalán nem véletlen, hogy a megkérdezettek zöme egyértelműen kijelentette, ha a nettó jövedelmük legalább az 1000 eurót megközelítené, jelentősen javulna az életszínvonaluk.

A megszorítások hatása

Az elemzők egy ideje már arra figyelmeztetnek, hogy a magas adó- és járulékterhek miatt a vállalatok és a lakosok egyaránt egyre nehezebb helyzetben vannak. Ezt a Focus ügynökség szeptemberi adatgyűjtése is igazolja, amely a Partners megbízásából készült. „A háztartások havi kiadásai nagyjából 103 euróval nőttek, a kisgyermekes családok esetében azonban az sem ritka, hogy 150 euró többletköltséggel kénytelenek számolni. Ilyen feltételek mellett spórolni is egyre kevesebben tudnak, így folyamatosan csökken azok aránya, akik optimális, hat hónapra elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkeznek” – összegezte az eleve nem túl fényes helyzetet Martin Slosiarik szociológus, a Focus ügynökség munkatársa, aki azt is megjegyezte, hogy a nagy állami spórolás negatív hatásait a megkérdezettek 80 százaléka már eddig is érzékelte a saját pénztárcáján. Ez azonban nem akadályozta meg a kormányt abban, hogy a 2026-ra előirányzott megszorító csomagban olyan intézkedések is helyet kapjanak, amelyek tovább rontják az emberek helyzetét. Az egészségügyi járulék emelése azzal jár, hogy az átlagos keresettel rendelkező polgárok nettó fizetése jövőre havonta legalább 9 euróval csökken, ami éves szinten már 115 eurós kiesést jelent.

(td)