Egy listára került a Kínai Kommunista Párt, Fico, Orbán és Musk, nem dicsérik őket

A szabad sajtó 34 legnagyobb ellensége, „ragadozója” közé került 2025-ben Robert Fico és Orbán Viktor.

A listát a Riporterek Határok Nélkül (RSF) állította össze, a „ragadozókat” öt kategóriába sorolták: politikai, biztonsági, gazdasági, jogi és társadalmi. A listára a 2025-ben, a szabad sajtó ellen végrehajtott támadásokkal lehetett felkerülni. Vannak a listán olyanok, akik, az állami apparátust használták a média elhallgattatására; vannak, akik fizikai erőszakhoz folyamodtak újságírók ellen vagy börtönbe zárták őket; vannak, akik pénzügyileg lehetetlenítik el a sajtót, vagy a jogot manipulálva börtönöznek be vagy cenzúráznak, és olyanok is, akik gyűlöletet szítanak a szakma ellen.

Ebbe az utóbbi, úgynevezett társadalmi ragadozók csoportjába tartozik Robert Fico és Elon Musk is.

Fico azért került a listára, mert “hiénáknak, vérszomjas fattyúknak, az ördög által megszállottaknak és mocskos szlovákellenes kurváknak” nevezte az újságírókat.

Orbán Viktort a politikai ragadozók közé sorolták. A szervezet szerint Orbán egy dezinformációs birodalmat épített ki Európa szívében, amely sok politikusra inspirálóan hat Európában és Amerikában is.