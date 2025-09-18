Közélet

Egy hónapon belül dönt az ügyészség Kotlár beadványával kapcsolatban

Egy hónapon belül dönt az ügyészség Peter Kotlár, a Covid-19-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos beadványával kapcsolatban – erősítette meg Marián Sipavý, a Trencséni Kerületi Ügyészség szóvivője.

„Intenzív bizonyítási folyamat zajlik a szóban forgó büntetőügyben, a nyomozó meghallgatása a bejelentőt (a kormánybiztost), és folyamatban van a döntéshez szükséges dokumentumok beszerzése. Várhatóan egy hónapon belül születik döntés” – közölte Sipavý.

Kotlár csütörtökön felszólította a Legfőbb Ügyészséget, tájékoztasson, hol tart az ügy kivizsgálása. Még márciusban adott át Maroš Žilinka legfőbb ügyésznek egy szakértői véleményt a járvány alatt Szlovákiában használt mRNS-vakcinákról. Szerinte az az elemzés bizonyítja, hogy az összes itt használt vakcina képes módosítani az emberi DNS-t, és ezáltal súlyos megbetegedéseket okozhatnak.

