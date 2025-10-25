Egy hitelminősítő kevésbé látja borúsnak a szlovák gazdaság helyzetét
Egy hitelminősítőnél jól tartja magát Szlovákia
A Standard & Poor’s hitelminősítő továbbra is az A+ kategóriában jegyzi Szlovákiát, bár negatív kilátásokkal – ez az első értékelés a konszolidációt követően.
A pénzügyminisztérium szerint a Standard & Poor’s értékelése mutatja, hogy a piacok egyelőre bíznak az országban, bár óvatosak maradtak. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint a vezetés „felelősen áll a pénzügyekhez, az értékelés megerősítése pedig eurómilliókat spórolhat az országnak.”
A hitelminősítő ugyanakkor továbbra is fenntartja, hogy a költségvetés állapota kockázatos: a szlovák büdzsére ráhatással lesznek a növekvő kiadások, a lassuló gazdaság és a külpolitikai bizonytalanság.
Az S&P – például a Költségvetési Tanáccsal ellentétben – arra számít, hogy 2028 végére az államadósság a GDP 58 százaléka alatt marad, ami jobb, mint az uniós országok többségében. A cég még áprilisban változtatta meg a növekedési kilátásokat negatívra.
Az előrejelzésben éves szinten 0,8 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak – ami egybevág a pénzügyminisztériumi előrejelzésekkel. A számokat befolyásolja a gyenge német, cseh és francia teljesítmény is. Hosszú távon javulhat a helyzet, jövőre és 2028-ban 1,5, illetve 1,6 százalékos GDP-növekedést valószínűsítenek, ami egybevágna az autóipar felélénkülésével. Az S&P öt százalék körüli költségvetési hiánnyal számol.
A hitelminősítő A+ értékelése egyébként optimista a Fitch Ratings és a Moody’s Investors Service előrejelzéseihez képest, a két utóbbi szervezet két kategóriával alacsonyabban jegyzi Szlovákiát. Az értékelések kihatással vannak arra, milyen kamatozással jut az ország nemzetközi kölcsönökhöz.
