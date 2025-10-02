Az aktuális vadászidényben eddig 24 farkast lőttek ki, ezenkívül két farkas elhullott a Liptószentmiklósi járásban - derül ki a vadászati információs rendszer adataiból, melyet a TASR hírügynökség tett közzé.
Eddig 24 farkast lőttek ki, a természetvédők szerint a tömeges vadászat hatástalan
A vadászok a Késmárki, Besztercebányai, Felsővízközi, Liptószentmiklósi, Zsolnai, Lőcsei, Ólublói, Turócszentmártoni, Gyetvai, Szinnai, Rózsahegyi, Poprádi, Zólyomi, Gölnicbányai, Poltári és Sztropkói járásokban ejtettek el farkasokat.
A földművelésügyi minisztérium a 2025/2026-os vadászidényben 74 ragadozó farkas kilövését engedélyezte.
A vadászat nem engedélyezett az ötödik védettségi fokozatú területeken, azokon a kiemelt jelentőségű európai területeken, ahol a farkas védett, továbbá a Lengyelországgal, Csehországgal és Magyarországgal határos területeken, a pannon biogeográfiai régióban, valamint az ökológiai hidak környezetében.
A tömeges vadászat nem megoldás
A döntést a természetvédelmi szervezetek bírálták. Szerintük a farkasok kilövésére vonatkozó kvóta tudományosan megalapozatlan, nem nyújt valós megoldást a gazdáknak, és közvetlenül veszélyezteti a farkaspopulációt. „Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy a tömeges vadászat nem csökkentette a háziállatokban okozott károkat, ezért inkább a gazdák támogatását és a hatékony megelőző intézkedések – például villanypásztorok vagy őrzőkutyák – támogatására lenne szükség” – figyelmeztetnek a természetvédők.
Az ökológusok nem győzik hangsúlyozni, hogy a farkas a természetben pótolhatatlan szerepet tölt be, mivel fenntartja az ökoszisztéma természetes egyensúlyát azáltal, hogy
természetes módon szabályozza a szarvasok, vaddisznók és őzek populációját. Éppen ezek az állatok okoznak évente többmilliós károkat a mezőgazdasági területeken és az erdőkben.
Ezzel szemben a farkasok által a tenyésztett állatok állományában okozott károk elenyészőek.
Szakmailag hibás, politikai döntés
„A környezetvédelmi minisztérium és az állami természetvédelem ismét alárendelte magát a vadászati lobbinak, és nem képviselte következetesen a természetvédelmi szempontokat. A döntést politikailag motiváltnak, szakmailag hibásnak és a természet védelmével ellentétesnek tartjuk.
Felszólítjuk a vadászokat és vadásztársaságokat, hogy ne vegyenek részt a farkasok kilövésében, mivel a farkas kulcsfontosságú faj és a szlovák vadon jelképe”
– áll a természetvédelmi szervezetek közleményében.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.