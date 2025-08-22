Dvořák: Biztonságosak a vakcinák az SAV szerint, a kormány hívja vissza Kotlárt

„Felszólítom tehát a Hlas minisztereit, Druckert és Šaškot, hogy állják a szavukat és követeljék a kormánybiztos leváltását. Az adófizetők már így is túl sok pénzt költöttek rá” – jelentette ki a képviselő.

Az SAV csütörtökön tájékoztatott a vakcinák elemzésének eredményeiről, miszerint azok csak elhanyagolható mennyiségben tartalmaznak DNS-molekulákat, jóval a határérték alatt. Figyelmeztetett, hogy a médiában elhangzott kijelentések és bemutatott munkák, melyek szerint nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, helytelen eljárásokra és/vagy az eredmények hibás értelmezésére alapszanak. Az akadémia tévesnek és félrevezetőnek tartja az ilyen kijelentéseket.