A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) elemzése Oskar Dvořák (PS) parlamenti képviselő szerint csak bebizonyította, amit a szakemberek és a laikusok is már rég óta tudtak – a vakcinák teljes mértékben biztonságosak. Dvořák szerint Peter Kotlár, a Covid-19-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos csak téveszméket és álhíreket terjeszt az oltásról, ezért felszólította a kormányt, hívja vissza funkciójából.
Dvořák: Biztonságosak a vakcinák az SAV szerint, a kormány hívja vissza Kotlárt
„Felszólítom tehát a Hlas minisztereit, Druckert és Šaškot, hogy állják a szavukat és követeljék a kormánybiztos leváltását. Az adófizetők már így is túl sok pénzt költöttek rá” – jelentette ki a képviselő.
Az SAV csütörtökön tájékoztatott a vakcinák elemzésének eredményeiről, miszerint azok csak elhanyagolható mennyiségben tartalmaznak DNS-molekulákat, jóval a határérték alatt. Figyelmeztetett, hogy a médiában elhangzott kijelentések és bemutatott munkák, melyek szerint nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, helytelen eljárásokra és/vagy az eredmények hibás értelmezésére alapszanak. Az akadémia tévesnek és félrevezetőnek tartja az ilyen kijelentéseket.
A SAV július végén tájékoztatott arról, hogy elkészítette az elemzést. Jelezte, hogy kész részletezni az eredményeket, amint az egészségügyi tárca meghatározza a megfelelő időpontot. Az oltóanyagok elemzésére még áprilisban kérte fel Kamil Šaško (Hlas) az akadémiát, Kotlár állításaira reagálva. Kotlár egy elemzés alapján azt állította, a vakcina meg tudja változtatni az emberi DNS-t, ami több komoly megbetegedést is okozhat.
