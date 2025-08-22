Közélet

Dvořák: Biztonságosak a vakcinák az SAV szerint, a kormány hívja vissza Kotlárt

Oskar Dvořák
TASR-felvétel
tasr
TASR

A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) elemzése Oskar Dvořák (PS) parlamenti képviselő szerint csak bebizonyította, amit a szakemberek és a laikusok is már rég óta tudtak – a vakcinák teljes mértékben biztonságosak. Dvořák szerint Peter Kotlár, a Covid-19-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos csak téveszméket és álhíreket terjeszt az oltásról, ezért felszólította a kormányt, hívja vissza funkciójából.

„Felszólítom tehát a Hlas minisztereit, Druckert és Šaškot, hogy állják a szavukat és követeljék a kormánybiztos leváltását. Az adófizetők már így is túl sok pénzt költöttek rá” – jelentette ki a képviselő.

Az SAV csütörtökön tájékoztatott a vakcinák elemzésének eredményeiről, miszerint azok csak elhanyagolható mennyiségben tartalmaznak DNS-molekulákat, jóval a határérték alatt. Figyelmeztetett, hogy a médiában elhangzott kijelentések és bemutatott munkák, melyek szerint nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, helytelen eljárásokra és/vagy az eredmények hibás értelmezésére alapszanak. Az akadémia tévesnek és félrevezetőnek tartja az ilyen kijelentéseket.

Kapcsolódó cikkünk
oltás
Közélet
Frissítve

Akadémia: nem szennyezettek a védőoltások

A SAV július végén tájékoztatott arról, hogy elkészítette az elemzést. Jelezte, hogy kész részletezni az eredményeket, amint az egészségügyi tárca meghatározza a megfelelő időpontot. Az oltóanyagok elemzésére még áprilisban kérte fel Kamil Šaško (Hlas) az akadémiát, Kotlár állításaira reagálva. Kotlár egy elemzés alapján azt állította, a vakcina meg tudja változtatni az emberi DNS-t, ami több komoly megbetegedést is okozhat.

Robert Fico
Smer
Peter Pellegrini
Matúš Šutaj Eštok
Hlas
Andrej Danko
SNS
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
SaS
Branislav Gröhling
Szlovákia mozgalom
Igor Matovič
KDH
Milan Majerský
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?