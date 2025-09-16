Durva drágulást mértek augusztusban is, az uniós átlag kétszeresét, de az élelmiszer ára már nem nőtt

Néhány hónap után először megállt az élelmiszerek és a lakhatás–energia árainak havi emelkedése. Ezek azok a kiadási tételek, amelyekre a fogyasztók a legtöbbet költik. Éves összehasonlításban továbbra is a vendéglátás, a szállás, az alkoholos italok és a dohányáruk, valamint a személyi gondoskodási termékek és biztosítási szolgáltatások ára nőtt a leggyorsabb ütemben.

A fogyasztói árak augusztusban havi szinten átlagosan 0,1%-kal emelkedtek, ami az év eddigi legalacsonyabb értéke volt, hasonlóan áprilishoz. Az éves infláció azonban még mindig nagyon magas, 4,2%-os volt.

Bár a növekedés üteme két hónap után lassult, továbbra is a harmadik legmagasabb érték volt 2023 decembere óta. Uniós összehasonlításban is nagyon gyorsan nőnek nálunk az árak.

Júliushoz képest is többet fizettünk, bár az élelmiszer már nem drágult

Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal nőttek. A 12 kiadási főcsoport közül 5-ben emelkedés, 5-ben csökkenés, 2-ben stagnálás volt megfigyelhető. A változások -0,5% (bútor és lakásfelszerelés) és +1,9% (közlekedés) között mozogtak.

A legnagyobb hatást a közlekedés drágulása gyakorolta, főként a légi és kombinált személyszállítás árainak dinamikus növekedése. Ezzel szemben két hónapnyi emelkedés után az üzemanyagok ára 0,1%-kal csökkent. Negatívan hatott viszont az inflációra a vendéglátás (éttermek, kávézók) 0,2%-os drágulása, valamint a posta és telekommunikáció 0,5%-os áremelkedése is, ahol különösen a telefonos szolgáltatások drágultak.

Pozitív hatásként jelentkezett az élelmiszerek és az alkoholmentes italok, valamint a lakhatás és energia árainak stagnálása. Az élelmiszerárak változatlanok maradtak, ami az év második legjobb havi eredménye volt. Az alkoholmentes italok ára lassuló ütemben, 0,4%-kal nőtt.

A 9 élelmiszer-kategória közül 3 – zöldség, olaj és zsiradék, tej–sajt–tojás – árcsökkenése ellensúlyozta a többi – hús, cukor és édességek, kenyér és gabonafélék – áremelkedését.

Összességében 5 főcsoportban csökkentek az árak, így például a bútorok és lakásfelszerelések (-0,5%), a rekreáció és kultúra (-0,2%), az alkohol és dohánytermékek (-0,3%), a ruházat, cipő és az egészségügyi kiadások is olcsóbbak lettek.