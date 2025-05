Duna Menti Tavasz: hitelből, részben a fellépők pénzén szervezik a gyermekszínjátszók és -bábosok fesztiválját

„Regisztrációs díjat” is kérnek

A fesztiválszervezők a költségeik egy részét átterhelik fellépők egy részére. Takács szerint azokra, akiknek az utazást, a szállást és az étkezést is biztosítaniuk kell. „Ez egy jelképes hozzájárulás” – mondta Takács azzal, hogy az összegről nem akar nyilatkozni. Új Szó értesülései szerint 100-150 eurót kérnek csoportonként, de nem mindenkitől. Ez utóbbit a szervező is elismerte.

Azoktól a csoportoktól kérünk, akik például Kelet-Szlovákiából érkeznek, és Kelet-Szlovákiából egy csoport utaztatása autóbusszal 2700-3000 euróba kerül, plusz a csoport szállása, étkezése

– magyarázta Takács azzal, hogy ez nem fedezi a heti ellátásukat. Az ellátásuk költségeit azonban várhatóan a Kultminor biztosítja, a tavalyi pályázatuk legalábbis tartalmazta ezeket a tételeket.

A szervező szerint a közelebbi településekről érkező csoportok nem is alszanak Dunaszerdahelyen, tehát a fellépésük napján érkeznek és utaznak is haza, és az étkezésüket sem kell egész napra biztosítani. „Ipolyságtól távolabbról érkezők számára szoktunk szállást és autóbuszt biztosítani” – állítja Takács. Azt nem árulta el, hogy pontosan melyik csoporttól mekkora „regisztrációs díjat” kérnek.

100-150 euró csoportonként

A regisztrációs díj összege több csoportvezető szerint 100-150 euró között mozog, azt ők sem tudják pontosan, hogy mi alapján számolják ki az összeget a szervezők. A Művelődési Intézet a költségek emelkedésével indokolja a „regisztrációs díjat” a részvevőknek.

Mivel a fesztivál költségei meghaladják a rendelkezésünkre álló keretet, ezért regisztrációs díjat kell fizetni

– írták a fesztiválra jelentkezett egyes csoportoknak.

Csoportonként 100 eurót kérnek a pozsonyi Duna utcai alapiskola bábosaitól is. Czuczor Nóra rendező szerint ezzel még nem lenne gond, azt nagyobb problémának tartja, hogy szinte az utolsó pillanatban szóltak, hogy ezt be kell fizetni. Mivel az iskolának két csoportja van, ez 200 eurót jelent. „Mi két napig szeretnénk maradni, vagyis egy éjszakára kértünk szállást, mert szeretném, ha a gyerekek több előadást is meg tudnának nézni” – mondta az Új Szónak Czuczor Nóra. Őket a résztvevők szülei segítették ki, ők adták össze a regisztrációs díjat. Pozsonyból egyébként az útiköltséget nem fizetik a szervezők, erre a bábcsoport külön pályázik.