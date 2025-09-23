Kötelező matekérettségi, 3 éves kortól kötelező óvoda, 1-es helyett dicséret – egy lépéssel közelebb az iskolareform

Kötelező óvoda hároméves kortól

A közoktatási törvénymódosítási csomag részét képezi, hogy a négyéves gyermekek számára 2027 szeptemberétől kötelező lenne az óvodai nevelést. Egy évvel később pedig már a hároméves gyermekeknek is muszáj lenne óvodába járniuk. A szülőknek lehetőségük lenne házi nevelés formájában „oktatni” a gyermeküket, ehhez azonban rendelkezniük kell majd a szükséges végzettséggel. Amennyiben a szülők a házi nevelés mellett döntenének, nem lenne kötelező gyermeküket beíratni az óvodába, csupán be kellene jelenteniük a házi nevelést az illetékes önkormányzatnál. A módosítás szerint miután a gyermek betöltötte a negyedik életévét, értékelnék az elért nevelési szintet. Az értékelést az önkormányzat által kijelölt óvoda végezne.

Amennyiben az értékelés során bebizonyosodna, hogy a gyermek nem részesült megfelelő nevelésben és nem rendelkezik a minisztérium által kiadott és nyilvánosságra hozott oktatási tartalomnak megfelelő ismeretekkel, készségekkel, a szülő 15 napon belül köteles lesz benyújtani a gyermek óvodai nevelésre való jelentkezését az értékelés napjától számítva.

A javaslat kitér arra is, hogy a gyermekeknek mennyi időt kellene kötelezően az óvodai intézményben tartózkodniuk: a hároméves gyermekeknek legalább napi három órát tenne ki az óvodai nevelésük, míg a fogyatékkal élő gyermekek esetében ennél kevesebbet.

Az oktatási minisztérium a fokozatos bevezetést tanácsolja a javaslat kapcsán: 2027. szeptember 1-jétől a négyéves, 2028. szeptember 1-jétől a hároméves gyermekek számára válna kötelezővé az óvoda. A változás minden olyan gyermekre vonatkozik, aki Szlovákia területén állandó lakóhellyel rendelkezik.

Az új iskolatípus

A törvénymódosító javaslat szerint létrejönne egy új típusú középiskola: a középipari iskola (stredná priemyselná škola). Ez a középiskola a jelenlegi szakközépiskolákból alakulna ki, és önálló iskolatípusként működne.

A minisztérium szerint azért van szükség az új iskolára, mivel az a jövő szakmailag képzett munkaerejének képzésében kapna különleges szerepet, különösen a magasabb szintű képesítések és a mesterséges intelligenciához való igazodás terén, a gyártás és szolgáltatások digitalizációja és automatizálása miatt.

További változásként a posztgraduális és felsőfokú képzések is rövidülnének egy-egy évvel rövidülnének.

A változások 2026. január 1-jétől lépnének életbe.

Kötelező matematikaérettségi

Az új törvényjavaslat következtében kötelezővé válhat a matematikaérettségi a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban egyaránt. Ezt a döntést az oktatási minisztérium azzal indokolja, hogy növelni kell a végzős diákok matematikai műveltségét, ugyanis egyre inkább növekszik a munkaerő-piaci igény az olyan dolgozók iránt, akik erősebb logikai készségekkel rendelkeznek.

A kötelező matematikaérettségi alól kivételt kapnának a sportiskolák, konzervatóriumok, művészeti iskolák, illetve azon szakközépiskolai szakok, ahol a gyakorlat szakmai képzés formájában zajlik.

A felsőoktatást érintő változások

A felsőoktatási törvény új változatát is második olvasatba juttatták a parlamenti képviselők. A törvény célja, hogy lehetővé tegye a különböző képzési formák kombinálását és a kreditek elismerését más képzési formákból is. A hallgatók számára lehetővé válna a választás, hogy szakmai gyakorlatot teljesítsenek vagy záródolgozatot írjanak. Az utóbbi formájáról az adott egyetem döntene, figyelembe véve a konkrét tanulmányi program sajátosságait. A felsőoktatási oktatók számára bevezetnék az alkotói szabadságot is.