Drucker: Nem a kormány ellen irányul a november 17-i szabadnap meghirdetése

Közölte, hogy azokban az iskolákban is megemlékeznek november 17-ről, ahol lesz oktatás. Leszögezte, hogy ennek a munkaszüneti napnak az eltörlésére a konszolidáció miatt volt szükség. „Az egyik lehetőség volt a munkaszüneti napok számának csökkentése, de az ünnepnapot nem töröltük el, fontos megemlékezni erről a napról” – tette hozzá.

A parlament a konszolidációs csomag keretében törölt el munkaszüneti napokat szeptember 24-én.