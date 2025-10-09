Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter szerint nem a kormány ellen irányul, hogy sok egyetem és főiskola szabadnapot hirdetett november 17-re. „Ez egy olyan gesztus, amellyel a nemzetközi diáknap előtt tisztelegnek” – jelentette ki Drucker.
Drucker: Nem a kormány ellen irányul a november 17-i szabadnap meghirdetése
Közölte, hogy azokban az iskolákban is megemlékeznek november 17-ről, ahol lesz oktatás. Leszögezte, hogy ennek a munkaszüneti napnak az eltörlésére a konszolidáció miatt volt szükség. „Az egyik lehetőség volt a munkaszüneti napok számának csökkentése, de az ünnepnapot nem töröltük el, fontos megemlékezni erről a napról” – tette hozzá.
A parlament a konszolidációs csomag keretében törölt el munkaszüneti napokat szeptember 24-én.
