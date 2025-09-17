Drucker: Az iskolahálózat racionalizálásával is takarékoskodik a tárca

Emlékeztetett, hogy már az év elején 125 millió eurós megtakarítást jelentett be, mivel a minisztérium a saját forrásai között keresett pénzt a béremelésekre. „Most még 50-55 millió eurót kell találnunk, ez elsősorban az iskolahálózat racionalizálásából fog származni” – mondta Drucker.

Azt is hangsúlyozta, a racionalizálás elsődleges célja nem a megtakarítás, hanem a magasabb színvonal. „Sajnos immár tartósan azt látjuk, hogy a kisiskolák tanulói rosszabb eredményeket érnek el az országos felmérők során, holott ezek az iskolák magasabb fejpénzt kapnak a diákokra” – magyarázta. Hozzátette, hogy a racionalizáció nem jelenti a kisiskolák automatikus bezárását. „Azt szeretnénk elérni, hogy több iskola közös igazgatósággal működjön, észszerűbben és hatékonyabban” – tette hozzá.

Becslése szerint a megtakarítások összege a tárcánál jövőre eléri a 180 millió eurót. „De hozzá kell tennem, hogy összességében jövőre 600 millió euróval nő a tárca költségvetése” – zárta Drucker.