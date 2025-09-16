A középiskolák hálózatának optimalizálása után változások várnak az alapiskolákra is – emlékeztetett Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter. Hozzátette, azok az iskolák megmaradhatnak, amelyeknek legalább 50–100 tanulójuk van, de egy igazgatóság alá vonják őket más iskolákkal.
Drucker: Az alapiskolák hálózatára is átszervezés vár
Drucker szerint az ilyen klaszterek működése lehetővé teszi a tanárkölcsönzést, helyettesítést, a termek közös használatát, így a pedagógushiányt is enyhítik és elősegítik a tapasztalatcserét. A változásokat a fenntartó önkormányzatokkal együttműködve hajtják végre.
„Sok az alapiskola, és nagyon tagolt a hálózat, emellett kevesebb gyerek születik. Sok faluban már nincs annyi, hogy megtöltsék az iskolát, és ebből adódik a kérdés, hogy van-e elegendő pénzük és pedagógusuk a minőségi oktatás biztosítására” – mondta a miniszter.
A további okok között említette, hogy a kisebb iskolákban 30–33%-kal gyengébb eredményeket érnek el a tanulók a Tesztelés 9 országos felmérőn, így nehezebben tudnak érvényesülni, holott a kisiskolák fenntartása évi plusz 100 millió euróba kerül.
A tervet a pénzügyminisztérium Értéket a Pénzért elemzőosztálya és az oktatási tárca Oktatáspolitikai Intézetének javaslatai alapján készítették.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.