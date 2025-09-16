Drucker: Az alapiskolák hálózatára is átszervezés vár

Drucker szerint az ilyen klaszterek működése lehetővé teszi a tanárkölcsönzést, helyettesítést, a termek közös használatát, így a pedagógushiányt is enyhítik és elősegítik a tapasztalatcserét. A változásokat a fenntartó önkormányzatokkal együttműködve hajtják végre.

„Sok az alapiskola, és nagyon tagolt a hálózat, emellett kevesebb gyerek születik. Sok faluban már nincs annyi, hogy megtöltsék az iskolát, és ebből adódik a kérdés, hogy van-e elegendő pénzük és pedagógusuk a minőségi oktatás biztosítására” – mondta a miniszter.

A további okok között említette, hogy a kisebb iskolákban 30–33%-kal gyengébb eredményeket érnek el a tanulók a Tesztelés 9 országos felmérőn, így nehezebben tudnak érvényesülni, holott a kisiskolák fenntartása évi plusz 100 millió euróba kerül.

A tervet a pénzügyminisztérium Értéket a Pénzért elemzőosztálya és az oktatási tárca Oktatáspolitikai Intézetének javaslatai alapján készítették.