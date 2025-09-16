Közélet

Drucker: Az alapiskolák hálózatára is átszervezés vár

Tomáš Drucker
TASR-felvétel
tasr
TASR

A középiskolák hálózatának optimalizálása után változások várnak az alapiskolákra is – emlékeztetett Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter. Hozzátette, azok az iskolák megmaradhatnak, amelyeknek legalább 50–100 tanulójuk van, de egy igazgatóság alá vonják őket más iskolákkal.

Drucker szerint az ilyen klaszterek működése lehetővé teszi a tanárkölcsönzést, helyettesítést, a termek közös használatát, így a pedagógushiányt is enyhítik és elősegítik a tapasztalatcserét. A változásokat a fenntartó önkormányzatokkal együttműködve hajtják végre.

„Sok az alapiskola, és nagyon tagolt a hálózat, emellett kevesebb gyerek születik. Sok faluban már nincs annyi, hogy megtöltsék az iskolát, és ebből adódik a kérdés, hogy van-e elegendő pénzük és pedagógusuk a minőségi oktatás biztosítására” – mondta a miniszter.

A további okok között említette, hogy a kisebb iskolákban 30–33%-kal gyengébb eredményeket érnek el a tanulók a Tesztelés 9 országos felmérőn, így nehezebben tudnak érvényesülni, holott a kisiskolák fenntartása évi plusz 100 millió euróba kerül.

A tervet a pénzügyminisztérium Értéket a Pénzért elemzőosztálya és az oktatási tárca Oktatáspolitikai Intézetének javaslatai alapján készítették.

alapiskola
oktatásügy
középiskola
oktatásügyi tárca
oktatásügyi minisztérium
Tomáš Drucker
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?