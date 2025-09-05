A 2026/2027-es tanévtől a mesterséges intelligenciáról (AI) is tanítani fognak az iskolákban. Az AI több tantárgy, például az informatika, a matematika, a polgári nevelés és az etika keretében is megjelenik majd. Ebből a célból az oktatási minisztérium kidolgozta a Mesterséges intelligencia szlovák oktatásban való felelősségteljes használatának tervét (Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku) – tájékoztatott pénteki sajtótájékoztatóján Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter.
Drucker: A jövő tanévtől tananyag lesz a mesterséges intelligencia
„Kidolgoztunk egy tervet, hogyan lehetne az AI-t beleépíteni a tantervbe, hogy növeljük a gyerekek készségeit és tudását a témában. Fontos, hogy a gyerekek megértsék, milyen hatással van ez a technológia az egyénre és az egész társadalomra, és tisztában legyenek vele, hogy létezik mesterséges intelligencia által alkotott, ún. szintetikus tartalom” – pontosított a miniszter.
A tárca idén projekteket indít a téma kapcsán, és az AI-oktatás tartalmát, valamint a szükséges segédanyagokat dolgozza ki. A miniszter szerint az iskolák támogatásokat kaphatnak ezen a téren, létrejött egy internetes platform is, valamint az iskolákban „AI napokat” tartanak. 2026-tól bevezetnek egy AI utalványrendszert, valamint új megoldásokat tesztelnek, melyekkel támogatni tudják az oktatást és a tanárok munkáját. 2027-től a tárca már bevált AI eszközöket fog alkalmazni az oktatási intézményekben, valamint ellenőrizni fogja, hogyan használják ezt az új technológiát, aminek alapján finomhangolja a tervet. AI kompetenciaközpontokat is akar alapítani.
Drucker a Scio Research kutatóintézet AI Kompas 2025 nevű jelentését is megemlítette, mely a mesterséges intelligencia használatának mértékét hasonlítja össze a szlovák és cseh oktatásban. Elmondása szerint a szlovák tanárok mindössze negyede használja az AI-t, ellentétben a cseh tanárok 58 százalékával. A miniszter kihívásnak tartja továbbá bizonyos készségek romlását azoknál a diákok, akik huzamosabb ideig használtak AI szolgáltatásokat. Pozitívumnak tartja, hogy a gépi gondolkodás növeli a hatékonyságot. Emlékeztetett továbbá, hogy ősszel Szlovákiában rendezik az OECD globális oktatási fórumát, melynek egyik fő témája lesz a mesterséges intelligencia az oktatásban.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.