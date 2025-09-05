Közélet

Drucker: A jövő tanévtől tananyag lesz a mesterséges intelligencia

drucker k
TASR-felvétel
tasr
TASR

A 2026/2027-es tanévtől a mesterséges intelligenciáról (AI) is tanítani fognak az iskolákban. Az AI több tantárgy, például az informatika, a matematika, a polgári nevelés és az etika keretében is megjelenik majd. Ebből a célból az oktatási minisztérium kidolgozta a Mesterséges intelligencia szlovák oktatásban való felelősségteljes használatának tervét (Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku) – tájékoztatott pénteki sajtótájékoztatóján Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter.

„Kidolgoztunk egy tervet, hogyan lehetne az AI-t beleépíteni a tantervbe, hogy növeljük a gyerekek készségeit és tudását a témában. Fontos, hogy a gyerekek megértsék, milyen hatással van ez a technológia az egyénre és az egész társadalomra, és tisztában legyenek vele, hogy létezik mesterséges intelligencia által alkotott, ún. szintetikus tartalom” – pontosított a miniszter.

A tárca idén projekteket indít a téma kapcsán, és az AI-oktatás tartalmát, valamint a szükséges segédanyagokat dolgozza ki. A miniszter szerint az iskolák támogatásokat kaphatnak ezen a téren, létrejött egy internetes platform is, valamint az iskolákban „AI napokat” tartanak. 2026-tól bevezetnek egy AI utalványrendszert, valamint új megoldásokat tesztelnek, melyekkel támogatni tudják az oktatást és a tanárok munkáját. 2027-től a tárca már bevált AI eszközöket fog alkalmazni az oktatási intézményekben, valamint ellenőrizni fogja, hogyan használják ezt az új technológiát, aminek alapján finomhangolja a tervet. AI kompetenciaközpontokat is akar alapítani.

Drucker a Scio Research kutatóintézet AI Kompas 2025 nevű jelentését is megemlítette, mely a mesterséges intelligencia használatának mértékét hasonlítja össze a szlovák és cseh oktatásban. Elmondása szerint a szlovák tanárok mindössze negyede használja az AI-t, ellentétben a cseh tanárok 58 százalékával. A miniszter kihívásnak tartja továbbá bizonyos készségek romlását azoknál a diákok, akik huzamosabb ideig használtak AI szolgáltatásokat. Pozitívumnak tartja, hogy a gépi gondolkodás növeli a hatékonyságot. Emlékeztetett továbbá, hogy ősszel Szlovákiában rendezik az OECD globális oktatási fórumát, melynek egyik fő témája lesz a mesterséges intelligencia az oktatásban. 

Tomáš Drucker
oktatásügy
oktatás
Mesterséges Intelligencia
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?