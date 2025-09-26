Drónokkal, kitiltásokkal fokozódik az ukrán-magyar konfliktus

A telex információi szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a legújabb katonai megbeszélésén arról is szót ejtett a hadsereg vezetőivel, hogy vélhetően magyar drónok sértették meg az ukrán légteret. Az ukrán elnök szerint a drónok a határvidéki ipari potenciál felderítését végezték el. „Utasítást adtam, hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden rögzített incidensről sürgős jelentést készítsenek” – fetette ki Zelenszkij, a magyar fél egyelőre nem kommentálta az esetet.

A bejelentésre ugyanabban az időben került sor, mikor Ukrajna három magas rangú magyar katonatisztet is kitiltott az országból. Kijev szerint ez válaszlépés arra, hogy Magyarország „tiszteletlenül” viselkedik az ukrán katonákkal. Az elmúlt hónapban Robert Brovdi magyar származású tisztet a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás miatt utasították ki Magyarország területéről és a schengeni övezetből a külügy kezdeményezésére.

A magyar külügy és a Honvédelmi Minisztérium egyaránt cáfolta az ukrán értesüléseket. Míg Szijjártó Péter külügyminiszter a facebookon kijelentette, hogy Zelenszkij "kezd beleőrülni a magyarellenességbe és most már rémeket is lát," a védelmi tárca kijelentette, hogy a Magyar Honvédség nem kapott utasítást drónrepülés végrehajtására, ahogy az ukránok sem értesítették őket az állítólagos légtérsértésről.