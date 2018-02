Döntött a parlament: jöhetnek a külföldi munkások

Pozsony | Májustól jóval egyszerűbb lesz foglalkoztatni az Európai Unión kívüli országokból érkező munkavállalókat a hazai vállalatoknak. Az intézkedéssel elsősorban az autóipart sújtó munkaerőhiányt szeretnék enyhíteni.

A parlament tegnap rábólintott a foglalkoztatási törvény módosító javaslatára, melynek értelmében májustól minden olyan régióban, ahol a munkanélküliségi ráta legfeljebb 5%, egyszerűbben alkalmazhatják az unión kívüli országokból érkező munkavállalókat. A smeres képviselők által beterjesztett javaslat értelmében a vendégmunkások nem kaphatnak alacsonyabb fizetést, mint a hazai munkavállalók, ráadásul a munkáltató köteles szállást biztosítani a számukra. A jogszabály azt is megszabja, hogy egy-egy gyárban a külföldi munkavállalók aránya nem haladhatja meg a 30%-ot.

Szlovákiában elsősorban az autóiparban van égető szükség szakképzett munkaerőre. Az ágazat eddig is komoly munkaerőhiánnyal küzdött, ám a Jaguar Land Rover letelepedésével a hiányzó szakképzett munkások száma 2021-ig a tízezret is meghaladhatja. A nyugat-szlovákiai gyárak iránt leginkább az ukrán és a szerb vendégmunkások körében nagy az érdeklődés. Az üzemek csak olyan posztokra vehetik fel harmadik országból érkező munkavállalókat, melyeket nem képesek szakképzett hazai munkaerővel betölteni.

Michal Páleník, a Foglalkoztatási Intézet (IZ) elemzője szerint a kormány megfelelő intézkedésekkel felkészülhetett volna az autóipar szükségleteire. „Már három éve képezhetnénk munkaerőt a Jaguárnak, ennyi ideje tudjuk, hogy letelepedik Nyitra mellett” – mondta a szakértő. Páleník korlátozná a külföldiek foglalkoztatását azoknál a cégeknél, amelyek munkahelyek kialakítása fejében kaptak komoly állami támogatást.

4000 eurót adnak költözésre

Az unión kívüli országokból érkezők nem kaphatnak alacsonyabb bért, mint a hazai munkavállalók, és szállást is biztosítani kell a számukra. A gyárak összes alkalmazottjának 30%-át tehetik ki a külföldi munkavállalók. Ráadásul a szabad munkahelyeket a jövőben már nem kell meghirdetni a cégeknek. Michal Páleník, a Foglalkoztatási Intézet elemzője szerint a tervezet megalkotásakor gondolni kellett volna az állami támogatást igénylő cégekre is. „Ők új munkahelyek fejében kaptak komoly összegeket. Fontosnak tartom, hogy a kollektív szerződésekbe is bekerüljön a külföldi munkavállalókra vonatkozó százalékhatár” – magyarázza Páleník. Az elemző szerint Szlovákia még mindig képtelen megfelelően reagálni az autógyárak igényeire, az oktatási intézmények tanulmányi programjai nem elég rugalmasak, és elszomorító, hogy még mindig nagyon rosszul állunk az élethosszig tartó tanulás terén is. Michal Páleník rámutatott, hogy a kormány sok millió eurót különített el arra, hogy a Privigyei járásban csökkentse a munkanélküliséget, viszont jóval hatékonyabb lett volna, ha ezt az összeget az oktatásra fordítja, és munkaerőt képeznek az autóiparnak. „A kormány részéről rossz húzás volt az is, hogy a teljes támogatást tekintve mintegy 600 millió euróval segítette a Jaguar letelepedését egy olyan régióban, ahol a gyár érkezése előtt is komoly hiány volt szakképzett munkaerőből” – emlékeztetett Michal Páleník.

A munkaerőhiány margójára megjegyezte, hogy a kormány gyakorlatilag rezignált a roma közösséget illetően, hiszen már egyáltalán nem törekszik arra, hogy a mintegy 400 ezres közösséget bekapcsolja a munkaerőpiacra.

A tervezet alapján módosul a munkahely után utazók támogatási rendszere is. Azok, akik 70 kilométernél nagyobb távolságra költöznek új munkahelyük érdekében, akár 4000 eurós állami támogatást is kaphatnak, házaspároknál ez az összeg akár 6000 euró is lehet. Michal Páleník ezt az intézkedést sem tartja szerencsésnek, mert véleménye szerint ezzel a kormány gyakorlatilag a fiatalok, elsősorban a Pozsonyban tanuló fiatalok elvándorlását támogatja a régiókból. Továbbá 70-ről 50 kilométerre csökkentették azt a távolságot, mely után igényelhető lesz a költözködés után járó támogatás. A jelenlegi 250 euróról 400 euróra emelték a havi hozzájárulás összegét, mely házaspárok esetében 600 euró lesz. Májustól változik az utazási költségekhez való hozzájárulás is. A jelenlegi 135-ről 200 euróra emelkedik a támogatási összeg felső határa.