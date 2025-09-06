Közélet

Dankóék elutasítják Ukrajna EU-csatlakozását, „jobb belátásra” bírnák Ficót

fico danko
TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az SNS nem ért egyet Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásával – közölte szombaton a párt sajtóosztálya. Az SNS álláspontja szerint az Európai Unió nem bővülhet a végtelenségig, és elsőként olyan államoknak kellene taggá válniuk, mint Szerbia és Montenegró.

A párt kifogásolta, hogy Robert Fico (Smer) kormányfő pénteken, az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel tartott találkozója után támogatásáról biztosította Ukrajna EU-csatlakozását. Az SNS jelezte: a koalíciós tanácson ismerteti álláspontját, és felszólítja Ficót, hogy változtassa meg hozzáállását.

A nemzetiek szerint Ukrajna politikailag és gazdaságilag sincs felkészülve a tagságra, államszervezete és gazdasága „katasztrofális állapotban” van, miközben biztonsági kockázatot jelent a tagállamok számára. Az SNS emellett kifogásolja, hogy Kijev természeti erőforrásait „átengedte” az Egyesült Államoknak, így kérdéses, miként tudná teljesíteni uniós kötelezettségeit.

A párt hangsúlyozta: az első lépésnek a háború lezárásának kell lennie, csak ezt követően lehet érdemben beszélni Ukrajna jövőjéről. 

„Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy folyamatosan a tagállamok pénzéből támogassa Ukrajnát, miközben saját gazdaságai is veszélyben vannak” 

– fogalmazott a párt elnökének irodavezetője, Zuzana Škopcová.

Robert Fico
Smer
Peter Pellegrini
Matúš Šutaj Eštok
Hlas
Andrej Danko
SNS
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
SaS
Branislav Gröhling
Szlovákia mozgalom
Igor Matovič
KDH
Milan Majerský
orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?