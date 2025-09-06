Az SNS nem ért egyet Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásával – közölte szombaton a párt sajtóosztálya. Az SNS álláspontja szerint az Európai Unió nem bővülhet a végtelenségig, és elsőként olyan államoknak kellene taggá válniuk, mint Szerbia és Montenegró.
Dankóék elutasítják Ukrajna EU-csatlakozását, „jobb belátásra” bírnák Ficót
A párt kifogásolta, hogy Robert Fico (Smer) kormányfő pénteken, az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel tartott találkozója után támogatásáról biztosította Ukrajna EU-csatlakozását. Az SNS jelezte: a koalíciós tanácson ismerteti álláspontját, és felszólítja Ficót, hogy változtassa meg hozzáállását.
A nemzetiek szerint Ukrajna politikailag és gazdaságilag sincs felkészülve a tagságra, államszervezete és gazdasága „katasztrofális állapotban” van, miközben biztonsági kockázatot jelent a tagállamok számára. Az SNS emellett kifogásolja, hogy Kijev természeti erőforrásait „átengedte” az Egyesült Államoknak, így kérdéses, miként tudná teljesíteni uniós kötelezettségeit.
A párt hangsúlyozta: az első lépésnek a háború lezárásának kell lennie, csak ezt követően lehet érdemben beszélni Ukrajna jövőjéről.
„Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy folyamatosan a tagállamok pénzéből támogassa Ukrajnát, miközben saját gazdaságai is veszélyben vannak”
– fogalmazott a párt elnökének irodavezetője, Zuzana Škopcová.
