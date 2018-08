Danko: Tanulni kell az 1968-as eseményekből, nem pedig veszekedni ezek miatt

Pozsony | A prágai tavasz tragikus végét és az ország 1968. augusztus 21-i megszállását a Varsói Szerződés csapatai által, minden szlováknak egyértelműen el kell ítélnie. Ugyanakkor tanulnunk kell a történelemből, és nem szabad gyötrődnünk emiatt, vagy ezt arra használni, hogy megosszuk az embereket. Ezt Andrej Danko (SNS) parlamentelnök közölte a Tablet.TV műsorában.

Hozzátette: Szlovákia nehéz időket élt át több évtizeden keresztül. Először a második világháborút, 1948-ban a kommunizmus kezdetét az 50-es évek politikai ügyeivel együtt. „Azután az enyhülés időszaka következett, szabadon engedték azokat, akiket addig üldöztek, és meg akarták változtatni a társadalmat. De ezt az igyekezetet elnyomták” – közölte Danko az augusztusi eseményekkel kapcsolatban.

„Meg volt az igyekezet az itt működő rendszer megváltoztatására, és a demokrácia előretörésére. Másfelől viszont más államok akarata beleavatkozott ebbe a változási folyamatba” – közölte Danko. Manapság néha előkerülnek olyan vélemények, amelyek védelmükbe veszik a megszállást. De ezek csak egyes egyének véleményei. „Az egykori Varsói Szerződés államainak a képviselői már többször is bocsánatot kértek tőlünk a történelem folyamán” – mondta.

Danko szerint fenn kell tartani a jó viszonyt az Európai Unió és a NATO tagállamaival, de más államokkal is, mint például Izraellel vagy Oroszországgal. „Én nem folytatok sem oroszpárti, sem Amerika-párti politikát. Én szlovákpárti politikát folytatok. És az ilyen politika szerint jó viszonyban kell lenni mindenkivel” – jegyezte meg az orosz Állami Dumában tartott tavalyi beszédével kapcsolatban.

„Igaz, hogy a parlament első olyan elnöke vagyok, aki a szlovák parlamenten kívül, más parlamentben is felszólalt” – mondta. „Fel akarom újítani a kapcsolatainkat más országok parlamentjeivel. Elgondolkodtató, hogy az osztrák parlamenttel már 15 éve nem működünk együtt. Az ajtó nyitva áll, legyen szó akár Luxemburgról, Németországról, meghívást kaptam a francia parlamentbe, és voltam Izraelben is. Az izraeli parlament elnöke személyes barátjának tekint. Ugyanilyen kapcsolatom van Oroszországgal. Nagyon jó a kapcsolatunk az EU tagállamaival, és azt gondolom, hogy az amerikai szenátussal való viszonyunk is javulni fog” – véli Danko.

A szlovákoknak szerinte az a problémája, hogy sokszor nagyon megosztóak. Arról, hogy valaki az oroszok, amerikaiak, Izrael vagy az északi országok pártján van-e, komoly vitákat lehet folytatni. De szerinte az a lényeg, hogy mindegyik nemzettel kompromisszumra jussunk – zárta.