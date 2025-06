Danko szerint törvénytelen az az elnöki döntés, hogy nem ír ki népszavazást

„Szeretném kifejezni megdöbbenésemet, és világosan kijelentem, hogy törvénytelennek tartjuk a köztársasági elnök kijelentését és döntését. Hisszük, hogy ezt felülvizsgálják az illetékes hatóságok. Bizonyos értelemben csodálom Peter Pellegrini bátorságát, hogy figyelmen kívül mert hagyni több százezer aláírást. A népszavazás a demokrácia legnagyobb vívmánya. Ha összegyűlik 450 ezer aláírás, akkor nagyon gondosan meg kell vizsgálni őket, ezt nem szabad félvállról venni, és így dönteni” – zárta Danko.

Danko azt mondta, sokkolta Pellegrini hozzáállása. Rámutatott, hogy Zuzana Čaputová volt államfő is az Alkotmánybírósághoz fordult a kormány bukásáról és az alkotmánymódosításról szóló népszavazás ügyében, amelyet a Smer kezdeményezett. „Megdöbbentő számomra, hogy egymaga döntött, és nem engedélyezni a népszavazás kiírását olyan bizonytalan indokokra hivatkozva, amilyeneket megfogalmazott” – jegyezte meg. Látni akarja az elnöki döntést, és úgy véli, utána jogi lépéseket lehetne tenni ellene.

Arra is reagált, miszerint nem világos, ki és milyen alapon határozhatja meg egyértelműen, mely szankciók hátrányosak a szlovák állampolgárokra és vállalkozókra nézve. Danko rámutatott, hogy az Oroszország elleni szankciók károsak. Szerinte ami az oroszellenes szankciókat illeti, a közjogi méltóságok között is van némi véleménykülönbség ebben a kérdésben. A nemzetiek vezetője köszönetet mondott a népszavazás kezdeményezőinek, és bejelentette, hogy az SNS jogi csoportja jogi segítséget nyújt nekik. „Politikai pártként mindent meg fogunk tenni, hogy meggyőzzük Pellegrinit, hogy ha már problémái vannak, akkor azokat másképp oldja meg, ne olyan döntéssel, amilyet most hozott” – mondta.

Végezetül leszögezte, hogy számított erre a fejleményre, ezért az SNS képviselői szankciókról szóló határozati javaslatot terjesztettek a parlament elé. Arra akarják kérni a kormány tagjait, hogy a nemzetközi szervezetek vagy nemzetközi szerződések keretében ne szavazzák meg az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat és kereskedelmi korlátozásokat. Rámutatott, hogy a Smernek nem volt kifogása ez ellen, ezért kíváncsian várja, hogyan fog hozzáállni a kérdéshez. Jelezte, kérni fogja Robert Fico miniszterelnököt (Smer), hogy támogassa a határozati javaslatot.

Szerdán arról tájékoztatott az államfő, hogy nem lehet népszavazást kiírni az Oroszország elleni szankciók alkalmazásával kapcsolatban. A kérdés így szólt: „Egyetért azzal, hogy a Szlovák Köztársaság ne alkalmazzon olyan szankciókat Oroszország ellen, amelyek ártanak a szlovák állampolgároknak, az egyéni vállalkozóknak és a vállalkozóknak?” Az államfő véleménye szerint a kérdésfeltevés nem világos, nem egyértelmű, ezért a gyakorlatban nem kivitelezhető. A népszavazásra vonatkozó javaslatot a parlamenten kívüli Slovenské hnutie obrody nyújtotta be.