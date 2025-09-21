Danko nem tett le a megyék számának csökkentéséről

Az SNS frakcióvezetői tisztségéről frissel lemondott Danko szerint elkerülhetetlenek a szerkezeti változások az ország irányítása kapcsán, amit például a megyék számának lecsökkentésével lehet elérni. A politikus emellett több hivatalt is összevonna. Majerský ezzel a kijelentéssel nem értett egyet, a KDH vezetője – aki megyefőnökként maga is aktív politikus – úgy látja, hogy ezek a testületek képesek a legjobb minőségű és legolcsóbb szolgáltatásokat nyújtani a lakosságnak.

A kereszténydemokrata parlamenti képviselő szerint a megyék felszámolása helyett az államnak inkább egyre több hatáskört és anyagi forrást kellene az önkormányzatok rendelkezésére bocsátani.

A két politikus Branislav Gröhling, az SaS elnökének felhívásáról is szót ejtett – a politikus a héten zajlott kormányellenes tüntetésen általános sztrájkra szólította fel a lakosságot. Majerský szerint a november 17-e alkalmából beharangozott munkabeszüntetésre nincs valós tér, a sztrájk ugyanis teljesen más módon szerveződik, mint az ellenzéki tüntetések, súlyosan érintené nem csak a politikát, de az ország gazdaságát és szolgáltatásait is.

A KDH elnöke úgy gondolja, nem méltó a témához az, hogy valaki egy pódiumról kiabál hasonlókat – ha az ellenzéki pártok komolyan gondolják a sztrájkot, akkor előre kellene egyeztetniük a hasonló kijelentések előtt

. A kereszténydemokraták ugyanakkor tovább folytatják a tiltakozást a kormány megszorításai ellen. Danko a téma margójára kijelentette, a koalíció a hét elején egyeztethet a szakszervezetekkel a továbbiakról.