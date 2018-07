Danko kezdeményezi fogja a Kotleba-párt feloszlatását

Pozsony | Andrej Danko, a parlament és a koalíciós SNS párt elnöke antifasiszta intézkedéseket fog kezdeményezni, melyek célja az ĽSNS párt likvidálása lesz. Ezt egy hétfői sajtótájékoztatón jelentette be, felkérve a média képviselőit, hogy segítsenek neki ebben. Az intézkedéseket egy különleges szakértői bizottság készítené elő.

„Minden szolgálati utamon szégyellem magam, amikor rákérdeznek (Marian – a TASR megj.) Kotlebára és az ĽSNS-re” – jelentette ki Danko, aki szerint néhány külföldi látogatás is meghiúsult Kotlebáék miatt. „Mindenki, aki ma rájuk szavaz, nézze meg Kotlebát a gárdista egyenruhában, és döntse el maga, hogy ez az ember minden ígéretét teljesítette-e Besztercebánya megyében (Banskobystrický kraj). Ahogy nem fér a fejembe a maffiózó Boris Kollár (Sme rodina) támogatottsága, úgy nem fér a fejembe Kotlebáé sem” – mondta Danko.

A házelnök úgy véli, ezen a téren túlságosan enyhék az ország törvényei. Rámutatott: Jaromír Čižnár főügyész még tavaly fordult a Legfelsőbb Bírósághoz, amelynek egy év alatt a tárgyalás időpontját sem sikerült kitűznie az ĽSNS felszámolása ügyében.

Danko a párt létezését Szlovákia nagy problémájának tartja, amiért ő maga is szégyenkezik. „Eljön az ideje, amikor Szlovákiának módosítania kell a Büntető Törvénykönyvet. Háború indult ön ellen, Kotleba úr, olyan háború, amelyet Ján Slota ellen is folytattam. Ha továbbra is a parlament elnöke leszek, nem fogok tovább szégyenkezni ön miatt külföldön” – tette hozzá Danko.