Danko javaslata mögé az ellenzék is beállt, a parlament második olvasatba utalta a tranzakciós adó módosítását

Fontos azonban kiemelni, hogy a parlament még csak első olvasatban hagyta jóvá a javaslatot. A feltételek a második és harmadik olvasatban változhatnak a benyújtott módosító javaslatok fényében. A legközelebbi parlamenti ülés ugyan csak szeptemberben lesz, de a koalíció elvileg egy rendkívüli ülés keretében is megszavazhatja a jogszabályt, amelyet nyáron is összehívhatnak.

Danko érvényesítette az akaratát

Az ellenzéki pártok már a törvény elfogadása előtt is kritizáltak az intézkedést, melyet a kormány a konszolidációs csomag keretében vezetett be. Fico és Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter abban bíztak, hogy az új adónak köszönhetően éves szinten mintegy 700 millió euróval bővülhet az államkassza. A vállalkozói közeg negatív reakcióját látva azonban Danko bekeményített:

azt mondta, mindenképpen beterjeszt egy módosító javaslatot a parlament elé, és ha kell, ellenzéki szavazatokkal, a Smert megkerülve fogadtatja el a jogszabály-módosítást.

Fico a hétvégén ezt a koalíciós szerződés megszegésének nevezte, amely - mint fogalmazott -, súlyos következményeket vonhat maga után, de a kormányfő végül megadta magát a legkisebb koalíciós partner akaratának.

„Igor Matovi č- adó”

A módosítással egyébként a Hlas is egyetért, miközben Matúš Šutaj Eštok pártelnök és belügyminiszter látványosan Igor Matovič korábbi miniszterelnökre akarja hárítani a felelősséget. Kedden kijelentette, a jelenlegi koalíciónak pusztán azért kellett bevezetnie a tranzakciós adót, mert az előző kormányok – melyekben a Szlovákia mozgalom elnöke elsőként miniszterelnök, majd pénzügyminiszter volt – felelőtlenül gazdálkodtak. Éppen ezért a belügyi tárcavezető azt szeretné, ha az említett adóterhet „Igor Matovič-adónak” neveznék el, és állítása szerint a pártja a második olvasatban be is nyújt egy ezzel kapcsolatos módosítást.