Danko az ellenzéknek is megköszönte a támogatást, de amit az SaS-től kapott, abban nem volt köszönet

A teljes politikai palettán átívelő együttműködésre viszonylag ritkán akad példa a parlamentben, az ellenzéki képviselők általában nem állnak be a koalíciós javaslatok mögé, és ennek a fordítottja is igaz. Andrej Danko a szavazást követően meg is köszönte a képviselőknek az együttműködést.

Hálával tartozom az összes parlamenti képviselőnek. Az SNS jó dolgot vitt véghez

– fogalmazott a parlament alelnöke.

Az SaS bocsánatkérést vár

Marián Viskupič, az SaS alelnöke azonban a javaslat támogatása ellenére sem kímélte a házelnökhelyettest és koalíciós partnereit.

Ficónak, Eštoknak és Dankónak inkább nyilvánosan bocsánatot kellene kérniük a dühös vállalkozóktól, akik az utóbbi hónapokban megélték a tranzakciós poklot. Naponta kellett foglalkozniuk az értelmetlen pénzmozgásokkal, új üzleti számlákat kellett nyitniuk és kaotikus szabályokkal kellett szembenézniük. Az állam nemcsak a pénzüket, hanem az idejüket és méltóságukat is elvette tőlük

– üzente a párt parlamenti képviselője.

A koalíció egyúttal abban is megállapodott, hogy a tranzakciós adó módosításával kieső pénzösszeget pótolni kell, ezért eltörlik a november 17-i munkaszüneti napot. Branislav Gröhling, az SaS elnöke úgy látja, nem véletlen, hogy Ficóék éppen a szabadságért és a demokráciáért folytatott harc emléknapját „fosztották meg” a munkaszüneti státusztól.

Fico miniszterelnök több állami ünnep közül választhatott, mégis úgy döntött, hogy éppen ehhez a szimbólumhoz nyúl hozzá. Döntését egyértelmű bizonyítéknak tekintjük arra, hogy nyíltan csodálja az autoriter rezsimeket, amelyek nem tisztelik a demokráciát

– fogalmazott az SaS vezetője.